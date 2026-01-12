Víctimas civiles en Ucrania aumentan considerablemente en 2025, dice el observatorio DDHH de la ONU

ZÚRICH, 12 ene (Reuters) - El año pasado fue el más mortífero para la población civil en Ucrania desde 2022, debido a la intensificación de las hostilidades a lo largo de la línea del frente y al mayor uso de armas de largo alcance, informó el lunes la Misión de Observación de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ucrania.

La violencia relacionada con el conflicto en Ucrania dejó 2514 civiles muertos y 12.142 heridos en 2025, un aumento del 31% en el número de víctimas respecto a 2024, dijo el monitor en una actualización mensual sobre daños a civiles.

La gran mayoría de las víctimas verificadas por el observatorio se produjeron en territorio controlado por el gobierno ucraniano a causa de ataques lanzados por las fuerzas armadas rusas, añadió el comunicado. Las autoridades ucranianas suelen dar por buenas las cifras de la ONU.

El aumento de los esfuerzos de las fuerzas armadas rusas para capturar territorio en 2025 provocó la muerte y lesiones de civiles, la destrucción de infraestructura vital, la interrupción de servicios esenciales y nuevas oleadas de desplazamientos en las zonas de primera línea, según el observatorio.

"El uso generalizado de aviones no tripulados de corto alcance ha hecho que muchas zonas cercanas a la línea del frente sean efectivamente inhabitables", declaró Danielle Bell, jefa de la misión de observación. "En 2025, muchas personas que habían soportado años de hostilidades se vieron finalmente obligadas a abandonar sus hogares".

Cientos de miles de soldados de ambos bandos han resultado heridos o muertos en la guerra más mortífera de Europa desde la Segunda Guerra Mundial, aunque ninguno de los bandos publica cifras completas.

El comunicado de la ONU señala que el aumento del uso de armas de largo alcance por parte de las fuerzas armadas rusas a partir de junio de 2025 también ha causado un incremento de los daños a civiles en centros urbanos de toda Ucrania.

Las autoridades rusas informaron que los ataques de las fuerzas armadas ucranianas dejaron 253 civiles muertos y 1872 heridos en la Federación Rusa el año pasado, según el monitor. Debido a la falta de acceso y a la escasa información pública disponible, el observatorio no pudo verificar estas cifras, añadió. (Reporte de Ariane Luthi. Editado en español por Javier Leira)