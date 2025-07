Víctimas de tiroteo en Nueva York incluyen a un policía y una ejecutiva de firma de inversión

Un policía de la ciudad de Nueva York fuera de servicio y una ejecutiva de una firma de inversión estaban entre las cuatro personas asesinadas por un hombre armado en una torre de oficinas en Manhattan.

El policía, Didarul Islam, estaba trabajando como guardia de seguridad corporativa el lunes en el rascacielos de Midtown que alberga las sedes tanto de la NFL como de Blackstone, una de las firmas de inversión más grandes del mundo.

Wesley LePatner, directora gerente senior en Blackstone, también fue abatida, confirmó la firma.

Un sindicato laboral identificó al guardia de seguridad asesinado como Aland Etienne. Las autoridades no han identificado a la otra persona muerta en el ataque.

El comisionado de la NFL, Roger Goodell, declaró en un memorando al personal que un empleado en la sede de la liga resultó gravemente herido en el tiroteo. El empleado estaba en condición estable en un hospital y todos los demás trabajadores estaban a salvo y contabilizados, indicó. No nombró a la persona.

Las autoridades identificaron al tirador como Shane Tamura de Las Vegas y creen que estaba tratando de llegar a las oficinas de la NFL pero tomó el ascensor equivocado. El alcalde Eric Adams señaló que la policía encontró una nota en la que Tamura se queja contra la NFL y dice que sufría de encefalopatía traumática crónica, una enfermedad cerebral degenerativa que se ha vinculado a las conmociones cerebrales en deportes de contacto pero que no puede ser diagnosticada hasta la muerte. Había jugado fútbol americano en la escuela secundaria en California hace casi dos décadas.

El policía abatido llevaba tres años y medio en ese empleo

Islam, quien llevaba tres años y medio como policía de la ciudad de Nueva York, trabajaba en una comisaría en el Bronx donde vivía con su familia, dijeron las autoridades. El inmigrante de 36 años de Bangladesh estaba casado con dos hijos pequeños y su esposa está embarazada, sostuvo la comisionada de policía Jessica Tisch en una conferencia de prensa.

"Era un verdadero neoyorquino no solo por el uniforme que vestía, sino por su espíritu y por la energía que tenía en su amor a esta ciudad", afirmó el alcalde Eric Adams.

"Todos con quienes hablamos dijeron que era una persona de fe y una persona que creía en Dios y en vivir la vida de una persona piadosa", añadió.

Tisch expresó que el hombre armado abrió fuego inmediatamente contra Islam en el vestíbulo del edificio.

"Estaba cumpliendo con su deber asignado. Se puso en peligro. Hizo el máximo sacrificio", destacó Tisch. "Murió como vivió: un héroe."

Ejecutiva de Blackstone era graduada de Yale y especializada en bienes raíces

LePatner, de 43 años, era la jefa global de bienes raíces core plus de Blackstone y directora ejecutiva de Blackstone Real Estate Income Trust, manifestó la firma. Se unió a la compañía en 2014 después de trabajar durante más de una década en Goldman Sachs, donde también manejó bienes raíces. Se graduó summa cum laude de la Universidad de Yale en 2003 con una licenciatura en historia y sirvió en las juntas de varias organizaciones, incluido el Museo Metropolitano de Arte, apuntó la empresa. "Las palabras no pueden expresar la devastación que sentimos", declaró Blackstone en un comunicado. "Wesley era una miembro querida de la familia Blackstone y será profundamente extrañada. Era brillante, apasionada, cálida, generosa y profundamente respetada dentro de nuestra firma y más allá. Encarnaba lo mejor de Blackstone". El autor Bruce Feiler escribió en Facebook que estaba conmocionado, triste y furioso por la muerte de LePatner. Dijo que sirvieron juntos en una junta en Yale. "A los 43 años, era la persona más impresionante y sin esfuerzo: querías seguirla a donde fuera", escribió. "Mentora de mujeres jóvenes y amiga generosa de todos los que la conocían, estaba en la junta de la escuela judía de sus hijos, recientemente se unió a la junta del Met, y simplemente se sentía en todos los sentidos como el tipo de líder que todos queremos y necesitamos en estos tiempos inquietantes". El sindicato llama al guardia de seguridad 'un héroe de Nueva York' Manny Pastreich, presidente de Local 32BJ del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios, señaló en un comunicado el martes que la muerte de Etienne "habla del sacrificio de los guardias de seguridad que arriesgan sus vidas todos los días para mantener a los neoyorquinos y nuestros edificios seguros". "Cada vez que un guardia de seguridad se pone su uniforme, pone su vida en riesgo. Sus contribuciones a nuestra ciudad son esenciales, aunque a menudo no se aprecian. Aland Etienne es un héroe de Nueva York. Lo recordaremos como tal", sostuvo Pastreich. Los registros estatales muestran que Etienne estaba licenciado como guardia de seguridad desarmado desde 2017. Pastreich afirmó que el sindicato estaba ayudando a la policía y a la administración del edificio con la investigación y ofreciendo a los miembros del sindicato servicios gratuitos de asesoramiento y apoyo. Aseguró que otros guardias de seguridad y limpiadores comerciales del sindicato estaban trabajando en el edificio en ese momento. ________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.