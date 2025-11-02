Víctimas mortales de huracán Melissa ascienden a 28 en Jamaica y podría empeorar

El huracán Melissa, uno de los más poderosos jamás registrados, causó la muerte de al menos 28 personas en Jamaica, donde tocó tierra, según un nuevo balance comunicado por el primer ministro Andrew Holness en redes sociales.

"El gobierno jamaicano está profundamente entristecido al confirmar 28 muertes relacionadas con el paso del huracán Melissa", escribió el dirigente en X el sábado.

Este balance podría aumentar. "Se están verificando otras informaciones que reportan posibles víctimas", precisó.

Melissa, que devastó regiones enteras de Jamaica e inundó Haití y Cuba, ha causado cerca de 60 muertos durante su trayectoria de varios días por el Caribe a principios de semana.

Ante la magnitud de los daños en el oeste de Jamaica, "el secretario general (de las Naciones Unidas) destacó la importancia de la ayuda internacional", según un comunicado de su portavoz el domingo.

Antonio Guterres "hace un llamado a la movilización de recursos masivos para enfrentar las pérdidas y los daños causados por el huracán", continúa el texto.

El Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia (CERF) de la ONU ha asignado US$4 millones para que sus "agencias y sus socios puedan reforzar rápidamente las operaciones humanitarias" en la isla caribeña, indica.

El huracán Melissa ha sido el más poderoso en tocar tierra en 90 años al golpear Jamaica el martes en categoría 5, la más alta en la escala Saffir-Simpson, con vientos de aproximadamente 300 km/h.

es/vla/mr/dg