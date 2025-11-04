Victor Conte, quien vendió esteroides indetectables a atletas élite, muere a los 75 años

Victor Conte, el arquitecto de un esquema para proporcionar drogas para mejorar el rendimiento de manera indetectable a atletas profesionales, incluidos las estrellas del béisbol Barry Bonds, Jason Giambi y la campeona olímpica de atletismo Marion Jones hace décadas, falleció. Tenía 75 años.

Conte murió el lunes, según SNAC System, una empresa de nutrición deportiva que fundó, en una publicación en redes sociales. No se reveló la causa de su deceso.

La investigación del gobierno federal sobre otra empresa que Conte fundó, el Bay Area Laboratory Co-Operative, resultó en condenas para Jones, la ciclista de velocidad de élite Tammy Thomas y el exliniero defensivo de la NFL Dana Stubblefield, junto con entrenadores, distribuidores, un entrenador, un químico y un abogado.

La investigación llevó al libro "Game of Shadows". Una semana después de que se publicara el libro en 2006, el comisionado de béisbol Bud Selig contrató al exlíder de la mayoría del Senado George Mitchell para investigar los esteroides.

Conte afirmó que vendió esteroides conocidos como "la crema" y "el claro" y asesoró sobre su uso a docenas de atletas de élite, incluido Giambi, un cinco veces All-Star de las Grandes Ligas, según el informe Mitchell.

La investigación federal sobre BALCO comenzó con un agente fiscal revisando la basura de la empresa.

Conte terminó declarándose culpable de dos de los 42 cargos en su contra en 2005 antes del juicio y cumplió cuatro meses en una prisión de mínima seguridad. Seis de las 11 personas condenadas fueron atrapadas por mentir a los jurados, investigadores federales o al tribunal.

El entrenador personal de la estrella Bonds, Greg Anderson, se declaró culpable de cargos de distribución de esteroides derivados de sus conexiones con BALCO. Anderson fue sentenciado a tres meses de prisión y tres meses de arresto domiciliario.

Bonds fue acusado de mentir a un gran jurado sobre recibir drogas para mejorar el rendimiento y fue a juicio en 2011. Los fiscales abandonaron el caso cuatro años después cuando el gobierno decidió no apelar una condena por obstrucción de la justicia anulada ante la Corte Suprema.

Un siete veces MVP de la Liga Nacional y 14 veces jardinero All-Star, Bonds terminó su carrera después de la temporada 2007 con 762 jonrones, superando el récord de 755 que Hank Aaron estableció entre 1954-76. Bonds negó haber usado conscientemente drogas para mejorar el rendimiento, pero nunca ha sido elegido para el Salón de la Fama del Béisbol.

Bonds no respondió a un correo electrónico solicitando comentarios.

Conte dijo a LA NACION en una entrevista de 2010 "que sí, los atletas hacen trampa para ganar, pero los agentes del gobierno y los fiscales también hacen trampa para ganar".

También cuestionó si los resultados en tales casos legales justificaban el esfuerzo.

El abogado de Conte, Robert Holley, no respondió a un correo electrónico solicitando comentarios. SNAC System no respondió a un mensaje enviado a través del sitio web de la empresa.

La escritora de Associated Press Janie McCauley contribuyó a este informe.

