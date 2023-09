El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), Víctor Francos, aseguró este domingo que la renuncia definitiva de Luis Rubiales a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) "beneficia al fútbol y al deporte español".

"El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol ha hecho lo que tenía que hacer. Creo que es lo que le habíamos pedido prácticamente el conjunto de la ciudadanía española. Yo creo que es una buena decisión, sobre todo porque beneficia al fútbol y al deporte español. Y evidentemente no solo lo respetamos, sino que lo apoyamos", indicó Francos durante una entrevista con la cadena SER.

"Yo no he hablado con él, como he explicado ya en varias ruedas de prensa, desde el jueves antes de la Asamblea", dijo en alusión a la Asamblea General Extraordinaria que la RFEF celebró el pasado 25 de agosto en Las Rozas (Madrid). "Pues mire, bien está lo que viene acaba", espetó Francos al entrevistador.

Además, Francos subrayó que "el Gobierno quiere que se cumplan los cambios estructurales que se comprometió el presidente interino y que se produzcan unas elecciones en tiempo y forma", recalcó el máximo mandatario del CSD sobre la promesa de Pedro Rocha, heredero provisional del cargo que tenía Rubiales en la RFEF.

"Evidentemente también creo que, dadas las circunstancias, no tendría ningún sentido intentar alargar de forma excesiva las elecciones. Pero lo que sí que tenemos también muy claro es que no vamos intervenir en la autonomía de la Federación. Lo que se ha producido hoy es un hecho importante, yo creo que es un gesto importante", explicó Francos.

"Yo quiero agradecerle a todo el mundo la paciencia que ha tenido. No han sido unos días fáciles, como se pueden imaginar los y las oyentes. Pero yo creo que el Gobierno ha sido lo suficientemente firme", se alegró Francos, en conexión telefónica con la emisora desde un tren.

"Este hecho es un hecho que va a tener afectación sobre cómo vemos el comportamiento y el funcionamiento diario del conjunto de Federaciones, no solamente la del fútbol. Y hay algunas cosas, pasados estos días, que nos que nos preocupan y que nos van a ocupar", auguró al respecto de la Ley del Deporte.

"Si lo que me está preguntando es: '¿Tiene el Gobierno en mente hacer algunos cambios de ámbito legislativo que puedan mejorar, fortalecer y enriquecer el control público sobre las Federaciones?' Pues sí, siempre respetando la autonomía, pero es verdad que han pasado algunas cosas que nos han gustado", insistió.

Por último, Francos describió el "conjunto de circunstancias y de personas que le han transmitido al señor Rubiales que tenía que irse". "No tengo ninguna duda que ha sido un cúmulo de circunstancias, y no ha sido solamente un hecho el que le ha hecho cambiar de opinión", apuntó el secretario de Estado para el Deporte.

"A mí me ha parecido bastante sorprendente que el TAD no califique de 'muy graves' los hechos y que el señor Rubiales dimita", resaltó Francos, rememorando los comportamientos inadecuados del ya expresidente de la RFEF durante la final del reciente Mundial femenino.

"Es un poco curioso que haya sido más severo el señor Rubiales consigo mismo que el propio TAD. Por lo tanto, alguna reflexión bien tendrá que hacer él", concluyó Francos, aunque sin mención explícita al beso dado sin consentimiento por Rubiales a la jugadora Jenni Hermoso.