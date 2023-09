El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), Víctor Francos, recalcó este miércoles su intención de "transformar" el sistema electoral de las federaciones españolas y anunció que habrá "cambios" en la Orden Ministerial que se aprecien en los próximos comicios de dichos organismos.

"Queremos transformar el sistema electoral de las federaciones españolas. Tenemos que hacer la Orden Ministerial que regulará electoralmente las próximas elecciones federativas y les puedo asegurar que habrá cambios", declaró el dirigente tras la firma de la adhesión del Hipódromo de la Zarzuela a la Semana Europea del Deporte.

Sobre las próximas elecciones en la RFEF, el "deseo" del Consejo es que sean en "el primer trimestre de 2024", ya que España "no espera otra cosa" y alargarlo sería entendido por la sociedad de una manera "inadecuada" para el mensaje que se quiere lanzar. "La Junta Gestora se constituye exclusivamente para la convocatoria de elecciones, no para gestionar la Federación", expuso.

El catalán recalcó que las "resistencias del machismo en el deporte" se han acabado y van hacer "los cambios necesarios" para arreglar la situación. "No hablo solamente del fútbol, estoy hablando del deporte en general, vamos a hacer lo posible por mejorarlo", confesó.

Por otro lado, comentó las declaraciones del ex presidente de la RFEF Luis Rubiales en 'Talk Sport', donde cree que no dijo "nada nuevo respecto a lo que ya había dicho en su comunicado", mientras que este viernes en la Audiencia Nacional solo espera "que diga la verdad". "Él se intentará defender, tiene todo el derecho del mundo, que explique sus razones y el juez decidirá y lo que decida lo respetaremos", argumentó.

Este viernes es la primera convocatoria de la selección femenina tras la polémica y pese a que Francos no ha querido "interferir en la negociación" con las futbolistas, si habló con Pedro Rocha, presidente interino de la RFEF, y le transmitió su "optimismo". "Confío y me gustaría que el fútbol femenino se regularizase también en ese aspecto, creo que hay que normalizar ahora mismo la relación del fútbol femenino con la Real Federación Española de Fútbol", comunicó.

Desde su organismo, cree que a la selección española debe ir "toda jugadora seleccionable", tanto "pre15 como post15", aunque en caso de que alguna futbolista renuncie, escuchará sus motivos. "Si alguna renuncia y explica sus razones y son comprensibles, pues la respetaré, faltaría más", confesó.

Acerca de la huelga en La Liga F, el CSD cree que es "una negociación entre los sindicatos y la patronal", y lo único que hacen es "poner dinero". "Las partes no se han puesto en contacto con nosotros, nosotros respetamos que esa negociación se produzca y si en algún momento necesitan algo del CSD, allí estaremos", confirmó.

Su aportación al fútbol femenino ha sido de "más de 22 millones a día de hoy y comprometer 7,5 para este año y otros 7,5 para el siguiente", por lo que creen que están "cumpliendo ampliamente" y que no le importa dónde se destine, si es para mejorar.

Además, durante el acto que presidió, también quiso reivindicar la lucha contra el machismo en el deporte, en la que le pueden ganar a él, pero no "le van a ganar a España". "Esto ya no lo para nadie, el deporte español o es también femenino o no será y le vamos a pegar un vuelco a la situación", destacó.

El abogado está "convencido" de que la sociedad española "desea" este cambio, y está "comprometido" con todas las iniciativas que impulsen las políticas de género. "Me hubiera gustado llegar a esto de una forma mas natural, pero se ha dado así y vamos a aprovecharlo. El cambio en el deporte, en su feminización y en las políticas de igualdad es imparable", concluyó.