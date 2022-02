Víctor González y Pol Makuri representarán a España en los Juegos Paralímpicos de Invierno de Pekín 2022

El 'rider' Víctor González y el esquiador Pol Makuri, de la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física (FEDDF) y la Federación Española de Deportes de Personas con Parálisis Cerebral y Daño Cerebral Adquirido (FEDPC), serán los dos deportistas que representarán a España en los Juegos Paralímpicos de Invierno de Pekín 2022, que se celebrarán del 4 al 13 de marzo, según la lista que se anunció este martes.

El asturiano Víctor González repite en unos Juegos Paralímpicos de Invierno tras su participación en Pyeongchang 2018. Con una lesión medular producida en un accidente mientras practicaba snowboard, competirá en las pruebas de snowboard cross y banked slalom, en la clase SB-LL1 de atletas que compiten de pie.

"Repetir en unos Juegos me hace mucha ilusión, significa volver con mentalidad más madura para afrontar improvistos. Mis objetivos son disfrutar, hacerlo lo mejor posible, si lo consigo, seguramente conseguiré el puesto mas arriba posible. Si se traduce en traer un diploma o medalla espero que todos lo celebremos", aseguró González durante el acto celebrado en el Consejo Superior de Deportes.

Por su parte, el catalán Pol Makuri, con parálisis cerebral, compite por primera vez en unos Juegos Paralímpicos y lo hará en las tres distancias del esquí de fondo, las pruebas de sprint, 12,5 km. estilo libre y 20 km. clásico, todo ello en la clase LW9 de esquiadores que compiten de pie. Makuri además se presenta como candidato al Consejo de Deportistas del Comité Paralímpico Internacional en las elecciones en la que los atletas votarán en la Villa Paralímpica durante los Juegos.

"Es un sueño que llevo muchos años persiguiendo, es brutal estar aquí. Me llevo una experiencia expectacular, se lo dedico a la gente que lo ha hecho posible. Mi objetivo más grande es intentar abrir las puertas a todo el mundo, que todos puedan luchar por sus sueños y transmitir estos valores que la discapacidad conlleva", deseó Makuri.

El anuncio de la composición del Equipo Paralímpico Español se realizó en un acto presidido por el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Franco, quien se mostró "tremendamente orgulloso" de toda la expedición. "Gracias a ambos por vuestra alegría y el espíritu que irradiáis. Sin cargaros en exceso de responsabilidad, pero lleváis el nombre de un país moderno e inclusivo, que quiere hacer bandera de la inclusión plena de las personas con discapacidad", señaló.

"Todos los miembros que viajan estarán volcados en el bienestar de nuestros dos representantes. Estamos convencidos de que presentar un equipo reducido es algo circunstancial. España tendrá la capacidad de que el deporte sea un vehículo que promocione la igualdad y la inclusión. Soñemos en grande, a futuro, soñemos juntos", expresó Franco.

Carballeda: "no nos falléis, sobre todo como personas"

Durante el acto, el presidente del Comité Paralímpico Español, Miguel Carballeda, quien agradeció el "compromiso extraordinario" del Gobierno. "Hace cinco meses volvíamos de Tokio, de unos Juegos difíciles. Allí también estuvieron los representantes del Gobierno español, aplaudiendo a nuestros deportistas. Desde entonces no paramos de recibir reconocimientos de una sociedad española que lo ha pasado muy mal en los últimos dos años y necesita ejemplos de superación y vida", afirmó.

"Os deseo lo mejor, cuando hay plena colaboración de administraciones es de agradecer, no se si ganaremos alguna medalla, pero lo vais a intentar. Representáis a nuestro país, a la discapacidad. No nos falléis como deportistas, pero sobre todo no nos falléis como personas", pidió Carballeda.

La expedición española estará formada por nueve personas en total, incluidos los dos deportistas y el equipo técnico formado por skiman, entrenadores, médico y fisioterapeuta. La jefa de Expedición del Equipo Paralímpico será Silvia Mansilla y la responsable médico, Josefina Espejo.

Además, este martes se ha presentado la ropa con la que competirán en Pekín, de las marcas John Smith y +8000, de Aguirre y Cía. La marca +8000 desarrolla una gama de productos para los deportes de montaña haciendo de cada prenda una herramienta eficiente, que reúna las características apropiadas para cada uso específico en el deporte de montaña. En esta ocasión, para el Equipo Paralimpico Pekín 2022, se ha evolucionado hacia una mayor tecnicidad, incrementando la funcionalidad y mejorando las prestaciones de los tejidos y la construcción de las prendas.

El Equipo Paralímpico Español viajará a Pekín el día 28 de febrero y hasta entonces continuará con sus entrenamientos en una concentración en burbuja (para prevenir contagios por Covid) en Baqueira Beret.