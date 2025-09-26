Víctor Sanchego, maestro jamonero, destierra el aceite en las tostadas con jamón y propone mojarlas en café y naranja

MADRID, 26 Sep. 2025 (Europa Press) -

El jamón ibérico es uno de los grandes iconos de la gastronomía española y, acompañado de una tostada con aceite de oliva, forma parte del desayuno más clásico en cualquier barra de bar. Sin embargo, un maestro jamonero ha puesto en cuestión esta combinación tan habitual. Víctor Sanchego, conocido en redes como @victorsanchegojamon, asegura que añadir aceite a la tostada con jamón es un error que le resta sabor en lugar de potenciarlo.

“Os empeñáis en echarle aceite de oliva a nuestra tostada de jamón ibérico y esto es como si a una tarta de chocolate le echas azúcar por encima”, explica en uno de sus vídeos. Su argumento se apoya en la propia composición del producto: la grasa del jamón ibérico contiene más de un 60% de ácido oleico, el mismo componente del aceite de oliva virgen extra. “En vez de ayudarle a potenciar el sabor, lo está restando”, insiste.

LA ALTERNATIVA: PAN MOJADO EN CAFÉ CON NARANJA En lugar de aceite, Sanchego propone una opción tan inesperada como llamativa: mojar la rebanada de pan en café solo con un poco de ralladura de piel de naranja antes de llevarla al tostador. Basta con impregnarla ligeramente, “vuelta y vuelta”, para que el pan adquiera ese aroma característico.

El maestro jamonero defiende que este gesto convierte al café en el mejor acompañamiento del jamón ibérico, muy por encima de otras combinaciones habituales. Para explicarlo, recurre a un símil de la perfumería: cuando se prueban varios aromas seguidos, los receptores olfativos se saturan y se utiliza el grano de café para “resetear” el olfato.

“La potencia y el amargor del café limpia la grasa y potencia el sabor del jamón ibérico. Y justo por eso, el café es el maridaje perfecto”, resume en el vídeo.