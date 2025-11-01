Victoria aplastante de presidenta Hassan en Tanzania, según resultados preliminares

La presidenta de Tanzania, Samia Suluhu Hassan, ganó las elecciones por amplio margen, según mostraron los resultados preliminares en la televisión estatal el sábado luego de tres días de violentas protestas tras los comicios.

Los resultados finales se esperan en las próximas horas.

Los primeros conteos transmitidos en televisión estatal mostraron a Hassan con más del 95% en cada circunscripción, dijo un periodista de AFP por teléfono ya que en ese país en el este de África no hay acceso a internet.

La televisión estatal también informó de una rápida ceremonia de juramentación el sábado.

El principal partido de oposición, Chadema, afirma que cientos de personas fueron asesinadas por las fuerzas de seguridad desde que comenzaron las protestas el día de las elecciones, el miércoles.

Hassan no ha hecho ningún pronunciamiento público desde el inicio de los disturbios.

Su gobierno niega haber usado "fuerza excesiva", pero ha bloqueado el acceso a internet e impuesto un estricto confinamiento y toque de queda en todo el país, lo que dificulta obtener cualquier información.

Los sitios web de noticias no se han actualizado desde el miércoles temprano y a los periodistas no se les permite operar libremente.

Un portavoz de Chadema dijo a AFP el viernes que "alrededor de 700" personas habían muerto, según cifras recopiladas de una red que verifica hospitales y clínicas de salud.

El jefe de la ONU, Antonio Guterres, está "profundamente preocupado" por la situación en Tanzania, "incluidos los informes de muertes y lesiones durante las manifestaciones", dijo su portavoz en un comunicado.

str-er/gmo/cjc/atm