Victoria de Djokovic ante Tabilo en su estreno en Atenas

Novak Djokovic cumplió este martes en su entrada en el liza en el torneo ATP 250 de Atenas al batir al chileno Alejandro Tabilo 7-6 (7/3), 6-1.

El serbio de 38 años, N.5 del mundo, se vio obligado a dirimir el primer set en el tie-break, pero se llevó con más facilidad el segundo ante el chileno de 28 años, 89º del mundo, al que le rompió el servicio en dos ocasiones en esa segunda manga.

En los octavos de final en la capital griega, donde juega por primera vez, el serbio con 24 'Grandes' en su palmarés se medirá con el ganador del duelo entre el estadounidense Eliot Spizziri (N.96 de la ATP) y el portugués Nuno Borges (N.47).

"Djoko", que renunció a participar en el Masters 1000 de París ganado el domingo por el italiano Jannik Sinner, está ya clasificado para las ATP Finals, que reunirá a los ocho mejores jugadores del año del 9 al 16 de noviembre.

dar/iga/dam