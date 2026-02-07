Victoria de etapa y liderato para Evenepoel en la Vuelta a Valencia
Remco Evenepoel es el nuevo líder de la general de la Vuelta a Valencia tras imponerse en solitario en la 4ª y penúltima etapa, este sábado en Teulada-Moraira
El belga atacó a una docena de kilómetros para meta en la subida al Puig de la Lonrença, de primera categoría, que suponía la quinta dificultad montañosa de la etapa reina (3.200 m de desnivel positivo) de la prueba que discurre por la región levantina de España
Segundo a 24 segundos del líder del equipo Red Bull-BORA, el portugués Joao Almeida no pudo plantar cara al doble campeón olímpico en 2024
Con este quinto triunfo desde el inicio de temporada (en siete días de carrera), Evenepoel, de 26 años, es favorito para llevarse la general el domingo en la ciudad de Valencia
Cuenta con un colchón de casi medio minuto sobre Almeida
Clasificación de la cuarta etapa:
1. Remco Evenepoel (BEL), los 172 km en 4 h 14:01
2. Joao Almeida (POR) a 24
3. Giulio Pellizari (ITA) a 24
4. Antonio Tiberi (ITA) a 25
5. Brandon McNulty (USA) a 36
Clasificación general:
1. Remco Evenepoel (BEL) en 11 h 00:29
2. Joao Almeida (POR) a 29
3. Giulio Pellizari (ITA) a 31
4. Antonio Tiberi (ITA) a 35
5. Brandon McNulty (USA) a 47