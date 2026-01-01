Victoria del Made in Italy, Estados Unidos reduce los aranceles a la pasta

El anuncio de la Farnesina —la Cancillería italiana— coincide con el aplazamiento de nuevos aumentos arancelarios en otros sectores manufactureros, como el del mueble, por parte de Washington.

El llamado análisis post-preliminar sobre la pasta italiana reduce significativamente los aranceles fijados provisionalmente el 4 de septiembre: del 91,74%, los aranceles se reducen al 2,26% para La Molisana, al 13,98% para Garofalo y al 9,09% para los otros once productores no incluidos en la muestra, incluida Barilla. Los nuevos aranceles se comunicaron antes de la conclusión formal de la investigación, prevista para el 11 de marzo.

Según la Farnesina, "la reevaluación de los aranceles es una señal del reconocimiento por parte de las autoridades estadounidenses de la activa disposición de nuestras empresas a cooperar". Este cambio también demuestra "la eficacia del apoyo brindado por la Farnesina y el Gobierno italiano desde el principio", apunta.

Según el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia, la revisión también se benefició de las iniciativas diplomáticas italianas y del apoyo de la Comisión Europea, que presentó escritos de defensa en apoyo de las empresas involucradas en la investigación.

El procedimiento antidumping permanece formalmente abierto, y la administración estadounidense debe publicar ahora sus conclusiones finales. Previamente, Washington había anunciado su intención de aplicar, a partir de enero de 2026, aranceles adicionales de hasta el 91,74% a ciertos productores italianos, además del tipo estándar del 15% aplicable a la mayoría de las importaciones de la UE. La vigencia de los nuevos aranceles permanece suspendida hasta la conclusión formal de la investigación, prevista para el 11 de marzo.

El ministro de Agricultura italiana, Francesco Lollobrigida, expresó su satisfacción: "Las buenas noticias que llegan de Estados Unidos demuestran cómo el trabajo serio, sin alarmismo innecesario, da sus frutos", declaró. "Hemos seguido la situación desde el principio; en octubre, en Chicago, junto con el embajador Marco Peronaci, enviamos una señal importante: las instituciones italianas no abandonarían a los productores italianos de pasta. Hoy sabemos que hemos elegido el camino correcto y que los aranceles se han reducido significativamente.

Una vez más, hemos demostrado que el trabajo en equipo da sus frutos y que Italia es fuerte y respetada en todo el mundo", acotó.

Las entidades que aglutinan a los productores, Coldiretti y Filiera Italia, expresaron su satisfacción por la acción del gobierno italiano, "en particular de los ministros Antonio Tajani (exteriores) y Lollobrigida, y por nuestra estructura diplomática, que condujo a una reducción temporal inicial de los aranceles estadounidenses sobre la pasta italiana". Según ambas asociaciones, en 2024, las exportaciones de pasta italiana a Estados Unidos alcanzaron un valor aproximado de 671 millones de euros, lo que confirma al mercado estadounidense como uno de los más estratégicos para el sector.

En el ámbito más amplio de la política comercial estadounidense, la Casa Blanca anunció que el presidente Donald Trump firmó una medida que pospone un año, hasta 2027, el aumento de aranceles sobre muebles tapizados, armarios de cocina y sanitarios.

Los aumentos, que debían entrar en vigor hoy, incluían tasas de hasta el 30% para muebles tapizados y del 50% para accesorios de cocina y baño. Los aranceles se introdujeron en octubre, con una tasa inicial del 25%, como parte de una estrategia más amplia para proteger la capacidad industrial estadounidense en los sectores de la madera y el mueble.

El aplazamiento se debió a la necesidad de "dejar margen para las negociaciones de producción en curso" con los socios comerciales. (ANSA)