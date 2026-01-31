Victoria final en el AlUla Tour para ciclista suizo Jan Christen

El suizo Jan Christen, líder del Team UAE, se adjudicó la clasificación general del AlUla Tour al imponerse en solitario este sábado en la quinta y última etapa de esta carrera ciclista que se disputa en Arabia Saudita

A sus 21 años, Christen gana por primera vez una clasificación general, en la que superó por 15 segundos al colombiano Sergio Higuita (XDS Astana)

La etapa final acababa en un ascenso con tramos al 15% de desnivel. Christen lanzó varios ataques hasta que a falta de 6 km para la meta logró unos segundos de ventaja sobre el grupo perseguidor y mantuvo la diferencia en el falso llano hasta la meta

Christen aventajó en la llegada al sudafricano Byron Munton por 11 segundos y a 32 entró el grupo en el que iba Higuita

El suizo Yannis Voisnard (Tudor), líder antes de la última etapa, se vio en apuros en las primeras rampas y terminó a casi un minuto de su compatriota

Clasificación de la última etapa:

1. Jan Christen (SUI/UAD) 3 h 36:05

2. Byron Munton (AFS/MAP) a 11

3. Igor Arrieta (ESP/UAD) 32

4. Juan Lozano (ESP/TSG) m.t.

5. Federico Iacomoni (ITA/TUK) m.t.

Clasificación general final:

1. Jan Christen (SUI/UAD) 17 h 23:43

2. Sergio Higuita (XAT/COL) a 15

3. Igor Arrieta (ESP/UAD) 21

4. Stefan de Bod (AFS/MAP) 25

5. Afonso Eulalio (POR/TBV) 29