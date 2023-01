Victoria imperfecta pero necesaria de Nadal ante el talentoso joven Draper

No fue un partido "perfecto", pero el español Rafa Nadal se adjudicó este lunes una primera victoria necesaria para su confianza en el Abierto de Australia ante el joven británico Jack Draper, que puso en apuros al vigente campeón.

En su regreso a la Rod Laver Arena, donde hace un año se convirtió en el hombre con más Grand Slams de la historia, el actual número 2 del mundo se impuso a Draper por 7-5, 2-6, 6-4, 6-1 en una batalla de más de tres horas y media.

Principal cabeza de serie, Nadal acudía a Melbourne rodeado de dudas tras una racha de seis derrotas en siete partidos y, además, se topó con uno de los rivales "más duros" en primera ronda para un sembrado.

"Necesitaba la victoria, eso es lo principal. No importa la manera. Lo más importante es la victoria ante un duro rival, uno de los más duros en primera ronda siendo cabeza de serie", dijo el número 2 del mundo en rueda de prensa.

El máximo ganador de Grand Slams (22) en la historia del tenis masculino acudía con malas sensaciones a Australia, donde hace un año protagonizó una gesta alzándose con el título después de un largo tiempo sin jugar por las lesiones.

En una racha inusual para él, había perdido seis de sus últimos siete partidos y se sentía "vulnerable" antes de empezar su defensa del título en Melbourne.

"Sabíamos que no iba a ser perfecto como dije el otro día. Y no fue perfecto. Pero para ganar contra Jack, necesitas hacer las cosas bien, ¿no?", reflexionó.

"Creo que he hecho las cosas bien, con lo que estoy satisfecho con la victoria porque esto me da la opción de jugar otra vez pasado mañana" ante el estadounidense Mackenzie McDonald, dijo.

Draper, que en la previa explicó que creció idolatrando a Nadal, demostró su potencial en la pista central del Melbourne Park, donde desplegó un abanico de saques poderosos y afilados golpes con los que aguantó los largos peloteos del español.

De hecho, la primera manga no se decidió hasta el último juego, cuando Nadal sacó de la chistera dos decisivos golpes de izquierdas y aprovechó dos dejadas algo largas de su rival para romperle por primera vez el servicio.

Pero lejos de amedrentarse, Draper salió a por todas al segundo set, rompiendo de inmediato el servicio al español, que solo pudo ganar dos juegos en la manga.

"Esos son los juegos que cambian el partido. Necesito seguir mejorando eso", admitió Nadal en rueda de prensa.

- Cuestión de confianza -

El equilibrio se mantuvo durante el tercer set hasta que Draper empezó a sentir molestias en su muslo derecho, por las que tuvo que solicitar en varias ocasiones asistencia médica.

Tras perder esa manga, el británico, número 38 del mundo, pidió entrar a los vestuarios para tratarse las molestias y en la reanudación volvió a romper de inmediato el saque de Nadal.

Pero, a diferencia de lo ocurrido en el segundo set, el español sofocó la rebelión y acabó imponiendo su ley ante el británico que, aunque apenas sin correr y con evidente gesto de sufrimiento, siguió ofreciendo chispas de calidad y dispuso de dos oportunidades de quiebre en el último juego.

"Ha sido una dura batalla, pero he aceptado bien los errores. He sido suficientemente humilde para aceptar que habrá altibajos durante el partido. Es lo típico cuando no estás en un ánimo ganador", reflexionó.

"Pero no estoy jugando mal. Solo necesito mantener el nivel positivo durante más tiempo", continuó.

Y en eso, "la victoria ayuda, no puedo mentir". "Cuando ganas partidos, estás más relajado. Estás con más confianza", agregó.

