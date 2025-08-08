Victoria Mboko, campeona del WTA 1000 de Canadá, en breve

A continuación, los datos básicos de la tenista canadiense Victoria Mboko, quien este jueves se proclamó campeona del torneo WTA 1000 de Canadá, celebrado en Montreal:

Nombre: Victoria

Apellido: Mboko

Fecha de nacimiento: 26 de agosto de 2006 (18 años)

Lugar de nacimiento: Charlotte (Estados Unidos)

Nacionalidad: Canadiense

Altura: 1,78 m

Posición ranking WTA: Número 85

Entrenadora: Nathalie Tauziat

Palmarés: 1 título (WTA 1000 de Canadá, 2025)

Su recorrido en Montreal:

1ª ronda: derrotó a Kimberly Birrell (AUS) 7-5, 6-3

2ª ronda: a Sofia Kenin (USA/N.23) 6-2, 6-3

3ª ronda: a Marie Bouzková (CZE) 1-6, 6-3, 6-0

Octavos: a Coco Gauff (USA/N.1) 6-1, 6-4

Cuartos: a Jessica Bouzas (ESP) 6-4, 6-2

Semifinales: a Elena Rybakina (KAZ/N.9) 1-6, 7-5, 7-6 (7/4)

Final: a Naomi Osaka (JPN) 2-6, 6-4, 6-1