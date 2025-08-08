Victoria Mboko, campeona del WTA 1000 de Canadá, en breve
<p>A continuación, los datos básicos de la tenista canadiense Victoria Mboko, quien este jueves...
A continuación, los datos básicos de la tenista canadiense Victoria Mboko, quien este jueves se proclamó campeona del torneo WTA 1000 de Canadá, celebrado en Montreal:
Nombre: Victoria
Apellido: Mboko
Fecha de nacimiento: 26 de agosto de 2006 (18 años)
Lugar de nacimiento: Charlotte (Estados Unidos)
Nacionalidad: Canadiense
Altura: 1,78 m
Posición ranking WTA: Número 85
Entrenadora: Nathalie Tauziat
Palmarés: 1 título (WTA 1000 de Canadá, 2025)
Su recorrido en Montreal:
1ª ronda: derrotó a Kimberly Birrell (AUS) 7-5, 6-3
2ª ronda: a Sofia Kenin (USA/N.23) 6-2, 6-3
3ª ronda: a Marie Bouzková (CZE) 1-6, 6-3, 6-0
Octavos: a Coco Gauff (USA/N.1) 6-1, 6-4
Cuartos: a Jessica Bouzas (ESP) 6-4, 6-2
Semifinales: a Elena Rybakina (KAZ/N.9) 1-6, 7-5, 7-6 (7/4)
Final: a Naomi Osaka (JPN) 2-6, 6-4, 6-1
