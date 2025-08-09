Victoria y liderato para el monegasco Victor Langellotti en la Vuelta a Polonia

El monegasco Victor Langellotti se impuso este sábado en la etapa reina de la Vuelta a Polonia, en Bukowina Tatrzańska, una victoria que le permite enfundarse el maillot amarillo de líder antes de la contrarreloj final el domingo.

A sus 30 años, el escalador de la formación británica Ineos, logra su tercera victoria como profesional, pero la primera en una carrera del World Tour, la considerada primera división del ciclismo.

Langelotti batió en un largo y potente esprint al corredor estadounidense del UAE Brandon McNulty, pese a que éste contaba con 150 metros de ventaja cuando apenas quedaba medio kilómetro para la línea de meta.

El francés Paul Lapeira, que comenzó la jornada como líder, no aguantó el ritmo de los mejores y cedió casi seis minutos y medio en la llegada.

En la general, el monegasco cuenta con 10 segundos de ventaja sobre McNulty y 22 sobre su compañero suizo Jan Christen y el líder italiano del Bahrain Antonio Tiberi.

El domingo finalizará esta prueba con una contrarreloj de 12,5 km de recorrido alrededor de Wieliczka.

. Clasificación de la etapa:

1. Victor Langelotti (MON/IGD) los 147,5 km en 3 h 32:58.

(media: 41,7 km/h)

2. Brandon McNulty (USA/UAD) m.t.

3. Pello Bilbao (ESP/TBV) a 7.

4. Johannes Staune-Mittet (NOR/DAT) a 8.

5. Antonio Tiberi (ITA/TBV) a 8.

. Clasificación general:

1. Victor Langelotti (MON/IGD) 24 h 56:19.

2. Brandon McNulty (USA/UAD) a 10.

3. Jan Christen (SUI/UAD) a 22.

4. Antonio Tiberi (ITA/TBV) a 22.

5. Pello Bilbao (ESP/TBV) a 24.

6. Rafal Majka (POL/UAD) a 24.

7. Alberto Bettiol (ITA/AST) a 28.

8. Matteo Sobrero (ITA/RBH) a 29.

9. Filippo Zana (ITA/JAY) a 29.

10. Marco Frigo (ITA/IPT) a 29.