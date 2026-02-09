Vicuña, de BHP y Lundin, podría duplicar inversión en proyecto de cobre a US$800 millones en 2026 en Argentina

Por Lucila Sigal

BATIDERO, Argentina, 9 feb (Reuters) - En lo alto de la cordillera de los Andes, a más de 4.200 metros sobre el nivel del mar en la frontera entre Argentina y Chile, la minera Vicuña Corp. apunta a duplicar su inversión este año, en una de las apuestas de cobre más grandes del mundo, dijo una ejecutiva de la compañía.

Vicuña Corp., formada por la australiana BHP y la canadiense Lundin Mining, podría invertir 800 millones de dólares este año en los proyectos Filo del Sol y Josemaría, que conforman el Distrito Vicuña, uno de los mayores depósitos de cobre, oro y plata sin desarrollar del mundo.

"En 2025 se invirtieron casi 400 millones de dólares, 390 para ser exacta, y aspiramos a duplicar esa cifra este año", dijo Caterina Dzugala, directora de Comunicaciones de Vicuña Corp., durante una visita reciente al campamento Batidero, base operativa del proyecto ubicado en el Departamento Iglesia, en la provincia argentina de San Juan.

Vicuña estima una inversión total de 5.000 millones de dólares, aunque funcionarios locales y fuentes del sector elevan la cifra a 15.000 millones de dólares.

La compañía se negó a confirmar la inversión total antes de la presentación de un informe técnico integrado en el primer trimestre del año.

Argentina no produce cobre desde el cierre de la mina Alumbrera en 2018, pero tiene proyectos de clase mundial con los que busca volver a posicionarse en el mapa global en un contexto de alza de precios y advertencias sobre futura escasez del metal clave para la electrificación, mientras el país intenta atraer las divisas extranjeras que tanto necesita.

En una mañana de febrero, el sol del verano asoma sobre los proyectos de Vicuña, donde el aire delgado y los cambios de clima forman parte de las operaciones diarias. A esa altitud, los niveles de oxígeno bajan drásticamente y los visitantes deben someterse a exámenes médicos antes de subir al sitio y durante la visita.

Geólogos clasifican muestras recién extraídas, mientras máquinas avanzan por accidentados caminos montañosos hacia el campamento Batidero, con capacidad para alojar a más de 1.000 trabajadores, en una zona árida donde conviven zorros y vicuñas.

Josemaría, un depósito avanzado de cobre ubicado a 4.230 metros sobre el nivel del mar, se encuentra en etapa de preconstrucción, mientras que Filo del Sol, a 11 kilómetros de distancia montaña arriba con una parte en la región chilena de Atacama, continúa en prefactibilidad, con los primeros estudios de ingeniería y campañas intensivas de perforación.

El informe técnico integrado también dará precisiones sobre fases de ingeniería, modelos económicos y financieros y fecha de inicio de producción, estimada hacia 2030, además de detalles sobre el procesamiento de concentrado de cobre de ambos proyectos en una planta en Josemaría, que tiene una vida útil estimada en 25 años.

UNA APUESTA ESTRATÉGICA

El mayor proyecto de cobre de Argentina avanza a medida que el presidente ultraliberal Javier Milei busca atraer capital extranjero mediante amplios incentivos para el sector minero.

Vicuña solicitó en diciembre su adhesión al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), que prevé beneficios impositivos y legales a proyectos de exportación, bajo la categoría PEELP (Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo).

La minera no reveló el monto del RIGI pero el ministro de Economía argentino, Luis "Toto" Caputo, dijo en X que el mismo "compromete inversiones aceleradas por al menos 2.000 millones de dólares en los primeros dos años desde su aprobación".

"Es el primero de cobre en presentarse bajo esta categoría. ¿Qué significa? Así como algunos beneficios mayores, implica compromisos mayores por parte de la empresa", indicó Dzugala, quien dijo que el dato de la inversión está en el reporte.

En conjunto los depósitos contienen 13 millones de toneladas (Mt) de cobre medido y 25 Mt inferidos, además de 32 millones de onzas (Moz) de oro medido y 49 (Moz) inferidos, y 659 (Moz) de plata medidos junto con 49 (Moz) inferidos.

El avance de los proyectos enfrenta desafíos de infraestructura, en medio de un debate sobre si la carga de las obras debe recaer completamente en las empresas privadas o parte la debe asumir el Estado.

La minera lanzó el 23 de enero pasado una licitación para la construcción de varios tramos del camino de acceso al proyecto, un recorrido de más de 170 kilómetros que incluye la realización de un puente de 100 metros sobre el río Blanco y dos "by-pass" para el desvío de dos comunidades.

En materia ambiental, uno de los ejes sensibles es el uso del agua en una región árida de alta montaña. Según Yanina Ripoll, doctora en Ciencias Biológicas y gerente de Ambiente de Vicuña Corp., los proyectos utilizarán agua subterránea durante los primeros 10 años y, en una segunda etapa, agua desalinizada proveniente del océano Pacífico, transportada desde Chile.

"Por el momento las dos fuentes que tenemos son el agua subterránea y el agua desalinizada posteriormente", dijo Ripoll. "Del consumo de agua que se va a necesitar para Josemaría, para el funcionamiento de la planta de proceso, el 76% se recircula", agregó y aclaró que ésta funcionará en un sistema cerrado.

Para Juan Arrieta, gerente de Geología de Vicuña Corp., la escala del distrito es excepcional porque cuenta con potencial de expansión del recurso inferido, lo que podría extender la vida útil de la mina.

"La envergadura de Filo del Sol es cuatro veces más grande que la de Josemaría", dijo Arrieta, quien agregó que el Distrito Vicuña "ha sido catalogado como el mayor descubrimiento de los últimos 30 años a nivel mundial en cuanto a recursos". (Reporte de Lucila Sigal; editado por Cassandra Garrison, David Gregorio)