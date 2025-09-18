VÍDEO: ABC suspende el programa de Jimmy Kimmel por comentarios sobre Charlie Kirk
VIDEO: ABC suspende el programa de Jimmy Kimmel por comentarios sobre Charlie Kirk
LA NACION
MADRID, 18 Sep. 2025 (Europa Press) Colbert, si es que eso es posible", ha afirmado en alusión al presentador de CBS cuyo programa fue cancelado en julio tras sus críticas a la empresa matriz de la cadena, Paramount, por resolver una demanda con Trump por 16 millones de dólares.
En el mismo mensaje, el inquilino de la Casa Blanca ha animado a la cadena NBC a retirar también los programas de Jimmy Fallon y Seth Meyers, que presentan otros dos prominentes 'late shows' y mostraron su descontento por la desaparición del segmento de Colbert.
