Vídeo: Al menos seis muertos en un nuevo bombardeo de EEUU contra una narcolancha frente a las costas de Venezuela

MADRID, 14 Oct. 2025 (Europa Press), en virtud de sus competencias como comandante en jefe. "Los servicios de Inteligencia confirmaron que la embarcación traficaba con narcóticos, estaba asociada a redes narcoterroristas ilícitas y transitaba por una ruta conocida de DTO. El ataque se ha llevado a cabo en aguas internacionales y seis narcoterroristas varones a bordo han muerto en el ataque", ha indicado a través de un mensaje en su perfil de Truth Social. El inquilino de la Casa Blanca afirmó a finales de septiembre que tras los ataques contra supuestas narcolanchas en el Caribe su Administración examina "muy en serio" la actividad "por tierra" de los cárteles de la droga activos en Venezuela, país sobre el que sigue sin descartar la posibilidad de nuevos ataques. Según dijo, el país sudamericano sigue siendo "muy, muy peligroso".

Por su parte, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, firmó un decreto para la declaración del estado de conmoción externa, situación de emergencia con excepcionalidades, con vistas a su entrada en vigor en caso de agresión externa, una posibilidad que Caracas teme tras las últimas declaraciones públicas de Trump y de otros altos cargos de su Administración.