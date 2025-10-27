Vídeo: Amazon despedirá a 30.000 trabajadores a partir de este martes, equivalente al 8,5% de su plantilla

MADRID, 27 Oct. 2025 (Europa Press) - El gigante del comercio electrónico Amazon despedirá a unos 30.000 empleados corporativos a partir de mañana martes, esto es un 8,5% de los cerca de 350.000 trabajadores de sus oficinas centrales, según ha informado 'Bloomberg' y ha avanzado 'Reuters'. El ajuste de plantilla sería el mayor desde que la multinacional suprimiera 27.000 puestos a finales de 2022 y principios de 2023 a cuenta del fin del 'boom' experimentado durante la pandemia de Covid-19. Las fuentes consultadas por la agencia de noticias británica han indicado que Amazon estaría ultimando un plan para reducir gastos y compensar la sobrecontratación realizada, precisamente, durante tiempos pandémicos. En sus últimos resultados empresariales, Amazon informó de que obtuvo un beneficio neto de US$35.291 millones (30.299 millones de euros) en el primer semestre del año, casi un 50% más, al tiempo que las ventas ascendieron a US$323.369 millones (277.630 millones de euros), un 11% más. IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/economia/1021868/1/amazon-despedira-30000- trabajadores-partir-martes-equivalente-85-plantilla TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06