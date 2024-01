El director argentino Juan José Campanella ha asegurado que la cultura argentina "nunca está en peligro", pese a las políticas culturales del presidente argentino, Javier Milei, pero reconoce que "sí la financiación de algunas cosas".

"No, no, no. La cultura nunca está en peligro. La financiación de algunas cosas sí que está en peligro, pero por lo que sé ahora ya se han retirado muchos de los artículos más discutibles", ha asegurado en una entrevista con Europa Press, con motivo del estreno en España de la serie 'Los enviados' de Sky Showtime.

El director de cine, ganador de un premio Oscar en 2009 con 'El secreto de sus ojos' a Mejor película de habla no inglesa, se ha referido a la ley ómnibus que ha presentado el gobierno de Milei al Congreso.

"El nuevo gobierno está presentando una ley ómnibus en donde hay algunas cosas que son reclamos mismos de la industria de hace años y otras cosas que son muy negativas para la industria. Es una discusión que está ocurriendo en estos días. Son días muy importantes", ha explicado.

Esta norma ha suscitado que más de 300 personalidades cinematográficas, como el propio Campanella, Almodóvar, Aki Kaurismäki, Isabel Coixet o J.A. Bayona, hayan firmado un manifiesto en apoyo del cine argentino y el INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales) porque "atraviesan momentos extremadamente preocupantes ante la avanzada del gobierno de Milei contra la cultura".

Los firmantes se han sumado a la iniciativa del colectivo Cine Argentino Unido en una carta que protesta contra los cambios en la Ley de Cine.

"La Ley que el Poder Ejecutivo pretende que se apruebe supone la destrucción del INCAA y con él, las ocho sedes de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC), institución que brinda educación pública y gratuita de alta calidad en todas las regiones del país. De esta manera, el nuevo gobierno, bajo el pretexto de la eficiencia económica, busca despojar a la sociedad de una herramienta vital para el ejercicio de la ciudadanía: la cultura", alerta la organización, que ha compartido el manifiesto en su perfil de Instagram.

