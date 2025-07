VIDEO: Economía. Trump planea aplicar aranceles del 10% o del 15% a más de 150 países

MADRID, 17 Jul. 2025 (Europa Press) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este miércoles que enviará cartas a más de 150 países para notificarles la imposición de aranceles a sus productos exportados que podrían ser del 10 o del 15%. "Vamos a enviar una notificación de pago a más de 150 países, y en dicha notificación se indicará cuál será el tipo arancelario. Será lo mismo para todos, para ese grupo", ha señalado en declaraciones a la prensa desde la Casa Blanca, añadiendo que estos países "no son grandes y no hacen muchos negocios". Posteriormente, el mandatario estadounidense ha indicado durante una entrevista concedida posteriormente a la cadena de televisión Real America's Voice que este gravamen "probablemente será del 10 o del 15%, aún no lo hemos decidido". Trump ha enviado en los últimos días una serie de misivas informando a otras economías de la imposición de los nuevos aranceles a sus productos a partir del 1 de agosto, ampliando así el plazo inicial del 9 de julio, a falta de acatar las exigencias de Washington o de alcanzar acuerdos comerciales, si bien las cartas, difundidas en Truth Social, se presentan como "acuerdos". Preguntado por las negociaciones con la Unión Europea, que se enfrenta a un aumento del 30% sobre los aranceles ya impuestos por Washington a sus productos, el inquilino de la Casa Blanca ha considerado que "podríamos llegar a un acuerdo con Europa" al tiempo que ha mostrado una aparente indiferencia. "Ya sabes, es que me da igual", ha asegurado. Pese a ello, el presidente ha afirmado que "la UE ha sido brutal, y ahora se están mostrando muy amables. Quieren llegar a un acuerdo, y será muy diferente al acuerdo que hemos tenido durante años". IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/internacional/995685/1/trump-planea-aplica r-aranceles-10-15-mas-150-paises TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06