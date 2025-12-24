VÍDEO: EEUU asegura ante el Consejo de Seguridad de la ONU que impondrá sanciones "al máximo" a Venezuela
VÍDEO: EEUU asegura ante el Consejo de Seguridad de la ONU que impondrá sanciones "al máximo" a Venezuela
MADRID, 24 Dic. 2025 (Europa Press) su misión es apoderarse de los recursos venezolanos".
Esta reunión del Consejo de Seguridad tiene lugar en un contexto de creciente escalada entre Washington y Caracas, después de que los ataques del Ejército estadounidense contra supuesta narcolanchas en aguas del Caribe y del Pacífico haya superado ya el centenar de víctimas mortales. Además, el Gobierno del país latinoamericano ha impuesto un bloqueo a todos los petroleros sancionados que salgan y entren de Venezuela y en las últimas semanas su Guardia Costera ha interceptado varios buques con crudo venezolano.
