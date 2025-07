Vídeo: EEUU.- La Casa Blanca confirma el cese de la fiscal que procesó a Epstein

MADRID, 18 Jul. 2025 (Europa Press) - Las autoridades de Estados Unidos han confirmado este jueves la destitución de la fiscal que procesó en 2019 al delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, Maurene Comey, quien ha denunciado haber sido despedida "sin motivo" y, en una velada acusación al presidente, Donald Trump, ha afirmado que "el miedo es la herramienta de un tirano para reprimir". "Esta fue una decisión que tomó el Departamento de Justicia", ha indicado la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una rueda de prensa en la que ha criticado que "los demócratas y los grandes medios de comunicación cubran esto como si fuera la noticia más importante para el pueblo estadounidense". En este sentido, ha alegado que "el presidente ha estado trabajando muy duro esta semana" y ha respaldado las declaraciones de éste sobre un "engaño Epstein", aclarando que el mandatario "se refiere al hecho de que los demócratas han aprovechado esto (mientras que) controlaron este edificio, la Casa Blanca, durante cuatro años y no hicieron absolutamente nada en materia de transparencia con respecto a Jeffrey Epstein y sus atroces crímenes". Las causas de la destitución de la fiscal del caso Esptein no han trascendido, si bien Comey ha denunciado que "(le) despidieron sumariamente mediante un memorando del Tribunal de Justicia que no explicaba el motivo de su despido". En un correo electrónico enviado a sus compañeros y difundido por la cadena de televisión estadounidense CNN, la magistrada ha advertido de que "si un fiscal de carrera puede ser despedido sin motivo, el miedo podría filtrarse en las decisiones de quienes permanecen". "No permitamos que eso suceda. El miedo es la herramienta de un tirano, utilizada para reprimir el pensamiento independiente. En lugar de miedo, permitamos que este momento avive el fuego que ya arde en el corazón de este lugar. Un fuego de justa indignación ante los abusos de poder. De compromiso con la justicia para las víctimas. De dedicación a la verdad por encima de todo", ha agregado después de destacar sus casi diez años de servicio a la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. Cabe recordar que el puesto de Comey depende la fiscal general estadounidense, Pam Bondi, que en las últimas semanas ha recibido numerosas críticas por parte del movimiento MAGA ('Make America Great Again') por falta de transparencia, después de que el FBI y el Departamento de Justicia concluyeran que no existe una "lista de clientes" --conocida como 'lista Epstein'-- que recoja los nombres de todas las personas involucradas en las fiestas organizadas por el multimillonario neoyorquino y en la red de tráfico de menores. El propio presidente, Donald Trump, solicitó dar carpetazo a esta investigación en lo que ha considerado en distintas ocasiones como un intento de desestabilizar al Gobierno. De hecho, ha acusado al exdirector del FBI James Comey, padre de la ahora destituida fiscal, y a rivales políticos de "inventar" ese contenido. El exasesor de Trump Elon Musk acusó al mandatario de aparecer en los documentos sobre el caso del traficante de menores, poco después de abandonar el Departamento de Eficiencia Energética (Doge, por sus siglas en inglés) a principios del pasado junio, si bien posteriormente se retractó y borró el mensaje incriminatorio. IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/internacional/996040/1/casa-blanca-confirma-cese-fiscal-proceso-epstein TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06