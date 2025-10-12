Vídeo: EEUU.- Muere la actriz estadounidense Diane Keaton a los 79 años

MADRID, 12 Oct. 2025 (Europa Press) -

La actriz estadounidense Diane Keaton ha muerto este sábado en California, como ha confirmado un miembro de la familia a la revista 'People' sin revelar las causas del fallecimiento y pidiendo privacidad.

La actriz nació en Los Ángeles en 1949 y grabó 'Amantes y otros extraños', la primera película en la que actuó, en 1970. En esa misma década y después de actuar en series de televisión, saltó a la fama por su interpretación en 'El Padrino', de Francis Ford Coppola, donde asumió el rol de Kay, la mujer de Michael Corleone.

Su reconocimiento también fue gracias a sus colaboraciones con el cineasta Woody Allen, con quien trabajó en numerosas ocasiones. En 1977, ganó el Oscar a la Mejor Actriz por su papel en Annie Hall, también dirigida Allen.

Además de participar en clásicos como la saga de los Corleone, durante su extensa carrera la intérprete apareció en títulos como 'El club de las primeras esposas', 'La chica del tambor', 'Manhattan' o comedias como 'Cuando menos te lo esperas'.

