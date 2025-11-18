VÍDEO: EEUU.- Trump asegura que firmaría la ley para publicar los archivos de Epstein

MADRID, 18 de noviembre de 2025 (Europa Press) distraiga", ha subrayado al ser preguntado por la cuestión. "Nosotros no tenemos nada que ver con Epstein, los demócratas sí", ha afirmado.

Estas declaraciones han llegado menos de 24 horas después de que pidiera a los republicanos que avanzaran con esta legislación en la Cámara Baja, aseverando que "es hora de dejar atrás esta farsa demócrata perpetrada por lunáticos de la izquierda radical para desviar la atención del gran éxito del Partido Republicano". En el anuncio, lamentó que "algunos miembros del Partido Republicano están siendo utilizados".

El pasado miércoles, el Comité de Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara de Representantes publicó tres correspondencias de correos electrónicos de Epstein con su expareja, Ghislaine Maxwell --condenada a 20 años de cárcel por facilitar a la trama niñas adolescentes que terminarían sufriendo abusos sexuales--, y el columnista y escritor Michael Wolff. En ellos, afirma que Trump "pasó horas" con una de las víctimas de la red de tráfico de menores.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/internacional/1028002/1/trump-asegura-firm aria-ley-publicar-archivos-epstein TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06