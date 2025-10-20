Vídeo: El cable del funicular que se accidentó en Lisboa no estaba certificado para el transporte de personas

MADRID, 20 Oct. 2025 (Europa Press), cuyos mecanismos de control interno fueron insuficientes o inadecuados para prevenir y detectar dichos fallos", sostiene el organismo. No obstante, ha señalado que en casos anteriores se utilizaron cables idénticos sin incidentes, por lo que ha concluido que en este momento no puede determinar si el uso de este tipo de cable "influyó en la rotura", puesto que ha considerado que "intervinieron otros factores". El cable que unía ambas cabinas, permitiendo así su movimiento con un mecanismo de contrapeso, se rompió el 3 de septiembre sobre las 18 horas (hora local), lo que provocó que el funicular descarrilara, causando la muerte de 16 personas de ocho países, así como una veintena de heridos. IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/internacional/1019783/1/cable-funicular-ac cidento-lisboa-no-estaba-certificado-transportar-personas TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06