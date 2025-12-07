VÍDEO: El Kremlin aplaude la decisión de Trump de dar prioridad a la reanudación de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia

MADRID, 7 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El Gobierno ruso ha valorado como un avance positivo que la última estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos presentada por Donald Trump deje de presentar a Rusia como "amenaza directa" y abra la puerta a una posible cooperación en materia de estabilidad estratégica, según declaraciones del portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, a la agencia rusa de noticias TASS.

Peskov ha subrayado que los comentarios emitidos desde la Casa Blanca durante el segundo mandato de Trump respecto a las relaciones bilaterales entre Washington y Moscú han supuesto un claro contraste con el posicionamiento de administraciones anteriores, a las que ha afeado sus posturas más "tradicionales".

No obstante, el representante del Kremlin ha indicado que Moscú tiene previsto examinar con mayor detenimiento el texto completo y actualizado de la estrategia estadounidense, alegando que sus disposiciones requieren, "sin duda", un análisis pormenorizado antes de que Rusia pueda extraer conclusiones definitivas sobre su alcance.

El documento en cuestión, considerado clave para la política de seguridad nacional estadounidense, ha eliminado cualquier referencia a Rusia como "amenaza directa". En cambio, ha propuesto explorar nuevas vías de cooperación con Moscú en cuestiones vinculadas a la estabilidad estratégica, un gesto que el Kremlin ha interpretado como una posible apertura diplomática.

La nueva Estrategia de Seguridad Nacional presentada este viernes por la Casa Blanca —un documento que traza las líneas maestras de la política exterior de la Administración Trump— se marca como objetivo prioritario la "restauración de la predominancia" de Estados Unidos en Occidente. Estados Unidos habla, a grandes rasgos, de una restitución de todas sus herramientas de 'poder duro', económico y militar, para conseguir este objetivo.

El documento deja claro que Estados Unidos debe "reconsiderar" su presencia militar en el hemisferio mientras "priorizará su diplomacia comercial" a través de "las poderosas herramientas que son los aranceles y los acuerdos comerciales recíprocos". Así, Washington resume su estrategia en dos términos: "Expandir y alistar".

"Alistaremos a nuestros aliados en el hemisferio para controlar la migración, detener el tráfico de drogas y fortalecer la estabilidad y la seguridad terrestre y marítima. Nos expandiremos cultivando y fortaleciendo nuevos socios, a la vez que reforzamos el atractivo de nuestra nación como socio económico y de seguridad predilecto del hemisferio", señala el documento.

Si bien el documento otorga un peso primordial al hemisferio occidental, también aborda la nueva estrategia de Estados Unidos en el Indo-Pacífico, Oriente Próximo y África, a través de una iniciativa para "reequilibrar la relación económica con China", la estabilización de la situación de seguridad en el caso del segundo escenario y la transición, en el caso africano, desde una relación centrada en la entrega de ayuda "y la difusión de ideas liberales" en el continente, hacia una enfocada al comercio y la economía.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/internacional/1034117/1/kremlin-aplaude-decision-trump-priorizar-reanudacion-relaciones-eeuu-rusia TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06