VÍDEO: Fútbol/Copa. Extremadura-Sevilla, Torrent-Real Betis y Cartagena-Valencia, duelos destacados en segunda ronda copera
MADRID, 11 de noviembre de 2025 (Europa Press) -
Los duelos entre Extremadura y Sevilla, Torrent y Real Betis, y Cartagena y Valencia, han sido los más destacados en el sorteo de la segunda ronda de la Copa del Rey MAPFRE, celebrado este martes en la Ciudad del Fútbol de las Rozas, eliminatorias de treintaidosavos de final que se disputarán del 2 al 4 de diciembre.
La visita del Sevilla al Francisco de la Hera para medirse al CD Extremadura será uno de los platos fuertes de la segunda ronda de la Copa del Rey. Un partido en el que el fallecido José Antonio Reyes, ex del Sevilla y del desaparecido Extremadura UD, estará muy presente, ya que los últimos minutos como futbolista del utrerano tuvieron lugar en la localidad de Almendralejo.
También destaca el enfrentamiento entre el Torrent y el Real Betis en el estadio de San Gregorio, uno de los muchos campos afectados por la Dana el pasado año. Allí, los locales se hicieron fuertes en la ronda anterior para doblegar al Torremolinos (3-1), y ahora, ante el campeón de la edición de 2022, buscarán igualar su mejor participación histórica en el torneo del K.O., que data de la temporada 1990-91.
Por su parte, el equipo con más entorchados presente el sorteo, el Valencia CF, tendrá que superar al Cartagena si quiere seguir avanzando en la competición. Será la tercera vez que ambos conjuntos se vean las caras en un partido oficial, con un balance de dos victorias para los che, ambas en Copa del Rey y por un resultado de 1-2. Además, la Real Sociedad, campeona en 2021, se medirá al Reus, y el único equipo Champions del sorteo, el Villarreal, al Antoniano.
Así, el resto de emparejamientos con protagonismo de equipos de LaLiga EA Sports son los siguientes: Ourense - Girona, Club Portugalete - Deportivo Alavés, Sant Andreu - Celta, Atlético Baleares - RCD Espanyol, CD Ebro - CA Osasuna, Numancia - Mallorca, Cieza - Levante, Quintanar del Rey - Elche, Navalcarnero - Getafe, Ávila - Rayo Vallecano.
También destacan los duelos entre segundas de Mirandés - Sporting de Gijón, Cultural Leonesa - Andorra, Real Zaragoza - Burgos y Leganés - Albacete. Mientras que completan los emparejamientos el Sabadell - Deportivo de la Coruña, Pontevedra - SD Eibar, Racing de Ferrol - SD Huesca, Ponferradina - Racing de Santander, Real Murcia - Cádiz, Guadalajara - Ceuta, Talavera de la Reina - Málaga, Eldense - Almería y Tenerife - Granada.
Todo ello en un sorteo en el que no han estado presentes ninguno de los cuatro participantes en la Supercopa de España: Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic Club. Todos ellos entraran en competición a partir de la siguiente ronda.
EMPAREJAMIENTOS DE LA SEGUNDA RONDA DE LA COPA DEL REY
Ourense - Girona
Club Portugalete - Deportivo Alavés
Reus - Real Sociedad
Sant Andreu - Celta
Atlético Baleares - RCD Espanyol
CD Ebro - CA Osasuna
Numancia - Mallorca
Cieza - Levante
Extremadura - Sevilla
Quintanar del Rey - Elche
Navalcarnero - Getafe
Torrent - Real Betis
CA Antoniano - Villarreal
Ávila - Rayo Vallecano
FC Cartagena - Valencia
Mirandés - Sporting de Gijón
Cultural Leonesa - Andorra
Real Zaragoza - Burgos
Leganés - Albacete
Sabadell - Deportivo de la Coruña
Pontevedra - SD Eibar
Racing de Ferrol - SD Huesca
Ponferradina - Racing de Santander
Real Murcia - Cádiz
Guadalajara - Ceuta
Talavera de la Reina - Málaga
Eldense - Almería
Tenerife - Granada
