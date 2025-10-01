Vídeo: Greta Thunberg, trasladada a puerto por el Ejército de Israel tras el abordaje a la flotilla a Gaza

MADRID, 1 Oct. 2025 (Europa Press). El Ejército israelí ha interceptado hasta el momento tres barcos pertenecientes a la flotilla, el 'Alma', 'Adara' y 'Sirius'. En este último, viaja la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, así como otros diez ciudadanos españoles. Está previsto que los detenidos sean trasladados al puerto de Asdod. La iniciativa humanitaria ha denunciado el lanzamiento de cañones de agua por parte del Ejército de Israel contra algunas de sus embarcaciones, que se encuentran a tan solo 70 millas del enclave palestino. También han sufrido interferencias en las comunicaciones y la conexión en directo de su travesía, que se ha ido a negro reiteradas verdes. IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/internacional/1014165/1/greta-thunberg-tra sladada-puerto-ejercito-israel-abordaje-flotilla TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06