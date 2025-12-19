VÍDEO: Guterres describe como "esencial" empezar a aplicar la segunda fase de la propuesta de EEUU para Gaza

MADRID, 19 de diciembre de 2025 (Europa Press) que siguen desaparecidos sean encontrados y devueltos a su familia, pero creo también que es muy importante avanzar en el proceso de paz", ha explicado. Así, ha subrayado que "no se trata solo de la segunda fase, sino de garantizar que la primera fase, es decir, el alto el fuego, se aplique totalmente", en referencia a los ataques israelíes a pesar del acuerdo. "La situación es muy tensa. Por eso, pedimos de forma consistente una reducción de las tensiones, un diálogo y un respeto total al Derecho Internacional", ha zanjado. El pacto alcanzado en octubre llevó aparejado un alto el fuego, en vigor desde el 10 de octubre —si bien marcado por los bombardeos casi diarios por parte de Israel, que alega que actúa contra "terroristas"—, y la entrega de rehenes vivos y muertos por parte de Hamás, a excepción de uno, cuyo cuerpo sigue sin ser hallado en el enclave. La segunda fase, que aún no ha sido puesta en marcha, contempla la creación de una autoridad temporal que estará encabezada por el presidente estadounidense, Donald Trump, y tendrá como tarea supervisar la situación y de una fuerza de seguridad internacional en la que se espera que participen varios países. IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/politica/1037688/1/guterres-describe-esenc ial-empezar-segunda-fase-propuesta-eeuu-gaza TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06