VIDEO: Israel.- Al menos 25 detenidos en las protestas para exigir al Gobierno un acuerdo para liberar a los rehenes

MADRID, 17 Ago. 2025 (Europa Press) -

La Policía de Israel ha informado este domingo de que un total de 25 personas han sido detenidas en todo el país en el marco de las protestas para exigir al Gobierno que paralice su ampliación de la ofensiva sobre la Franja de Gaza y que cierre un acuerdo que permita liberar a los rehenes retenidos por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

"La libertad de protesta y de expresión no es la libertad de provocar incendios, de perjudicar la libertad de movimiento de muchos o de alterar el orden público", ha recordado la Policía israelí en un breve mensaje publicado en redes sociales.

Decenas de personas han bloqueado este domingo con piquetes la autopista Ayalon que conduce a la ciudad de Tel Aviv. Las mismas escenas de protestas se han registrado también en la autopista Begin de Jerusalén, lo que ha obligado a la Policía a desplegar un cañón de agua para dispersar a los manifestantes.

En paralelo, cientos de personas se han concentrado en la Plaza de los Rehenes en Tel Aviv, desde donde el presidente israelí, Isaac Herzog, ha instado a "hacer todo lo posible" para que los rehenes que permanecen en Gaza regresen con sus seres queridos.

Las protestas también se han producido en menor medida en los domicilios de los principales ministros del Gobierno, entre ellos los del ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, o el titular de Educación, Yoav Kisch, en la ciudad de Jerusalén.

Las principales universidades de Israel, decenas de organizaciones y unas 70 autoridades locales respaldan la huelga informal convocada para este domingo por familias de rehenes y muertos durante la ofensiva israelí sobre el enclave palestino.

La decisión del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de ocupar la ciudad de Gaza y los campamentos del centro del enclave ha sido duramente criticada por familiares que consideran la operación como una sentencia de muerte contra los aproximadamente veinte rehenes que todavía siguen con vida.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA:

https://www.europapress.tv/internacional/1002325/1/menos-25-detenidos -protestas-israel-acuerdo-liberar-rehenes

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06