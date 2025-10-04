Vídeo: Israel anuncia la "implementación inmediata" de la primera fase del plan de Trump para Gaza

MADRID, 4 Oct. 2025 (Europa Press), siempre que se cumplan las condiciones sobre el terreno para que la operación se lleve a cabo".

La milicia ha evidenciado asimismo su "disposición a iniciar negociaciones inmediatas a través de mediadores para discutir los detalles del intercambio", así como su voluntad de entregar la futura administración de la Franja de Gaza a un organismo palestino de tecnócratas independientes "basado en el consenso nacional palestino y con el apoyo árabe e islámico", según reza un comunicado recogido por el diario 'Filastín', afín al grupo.

La respuesta de Hamás atiende a un ultimátum de Trump para aceptar el acuerdo, fijando como plazo las 18.00 horas de Washington del domingo (00.00 del lunes en la España peninsular), bajo la amenaza de que, si no lo hacía antes de esa fecha, se desataría "un infierno como nunca antes se había visto".

El inquilino de la Casa Blanca, que el lunes expuso un plan de 20 puntos para tratar de zanjar el conflicto y hasta este viernes no había puesto un calendario concreto, había advertido de que esta sería la "última oportunidad".

"Habrá paz en Oriente Próximo, de una manera u otra", sentenció.

