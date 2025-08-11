VIDEO: Israel mata al destacado periodista Anas Al Sharif y a otros cinco reporteros en un ataque en Gaza
MADRID, 11 Ago. 2025 (Europa Press), desmentida por el medio. Al Sharif, de 28 años y natural de la localidad gazatí de Yabalia,
Mohamed Qreiqeh, y los operadores de cámara Ibrahim Zaher, Mohamed
Nufal --que también ejercía como conductor para el equipo-- y Moamen
Aliwa han muerto junto a otras dos personas por el impacto de un
proyectil contra una carpa para periodistas ubicada a las afueras del
hospital de Al Shifa, según ha explicado el director del centro
médico a la cadena panárabe. Una de las otras dos víctimas es el también periodista Mohammed al
Jalidi, según ha informado posteriormente en su cuenta de la red
social X la cadena de televisión Al Quds, vinculada a Hamás. En total, diez empleados de Al Yazira han fallecido a manos del
Ejército israelí desde el principio de su ofensiva contra la Franja
de Gaza en octubre de 2023. Según las cifras de las autoridades
gazatíes, bajo control de Hamás, 237 profesionales de la información
han muerto en ataques israelíes desde entonces, en lo que han
denunciado como acciones "con premeditación, deliberadas e
intencionales". El Ejército israelí denunció el mes pasado a través de su portavoz,
Avichai Adraee, que Al Sharif era miembro del ala militar de Hamás,
las Brigadas Ezzeldin Al Qassam; acusación rechazada por el medio
y por el propio periodista, quien afirmó ser víctima de una "campaña
de amenazas debido a (su) trabajo como periodista". "Reafirmo: Yo, Anas Al Sharif, soy periodista sin afiliación
política. Mi única misión es informar la verdad desde el terreno, tal
como es, sin sesgos", aseguró en su cuenta de la red social X,
denunciando que "en un momento en que una hambruna mortal asola Gaza,
decir la verdad se ha convertido, a los ojos de la ocupación, en una
amenaza". Este mismo domingo, el Ejército israelí, tras confirmar la muerte del
reportero, ha insistido en que "se hacía pasar por un periodista de
Al Yazira" cuando en realidad "era el jefe de una célula terrorista
de Hamás y dirigía ataques avanzados con cohetes contra civiles
israelíes y tropas de Israel.
"La inteligencia y documentos procedentes de Gaza, incluidos
listados, registros de entrenamiento terrorista y nóminas salariales,
prueban que era un operativo de Hamás infiltrado. Una credencial de
prensa no es un escudo para el terrorismo", ha asegurado el Ejército,
que no se ha pronunciado sobre la muerte de los otros tres
reporteros. A finales de julio, la relatora especial de la ONU sobre la libertad
de expresión, Irene Khan, declaró su alarma "por las reiteradas
amenazas y acusaciones del Ejército israelí" contra el reportero.
"Los temores por la seguridad de Al Sharif están bien fundados, ya
que hay cada vez más pruebas de que periodistas en Gaza han sido
atacados y asesinados por el Ejército israelí sobre la base de
afirmaciones sin fundamento de que eran terroristas de Hamás",
aseguró Khan.
Expresó su profunda preocupación por el hecho de que, sin ninguna prueba que respalde sus afirmaciones, el Ejército israelí ha acusado repetidamente a Al Sharif y a otros periodistas palestinos de ser terroristas o partidarios de Hamás. Hace apenas unas horas, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha anunciado en su primera rueda de prensa ante los medios internacionales conjuntos en más de un año que ha dado orden a su cúpula de seguridad de que estudie la posibilidad de levantar las restricciones a la entrada a la prensa internacional hasta ahora en vigor "por motivos de seguridad" para que sea testigo de las iniciativas del Ejército israelí para proteger a la población, según sus palabras.
