LA NACION

Vídeo: La Fiscalía de Utah busca la pena de muerte para Tyler Robinson, acusado de asesinar a Charlie Kirk

VIDEO: La Fiscalía de Utah busca la pena de muerte para Tyler Robinson, acusado de asesinar a Charli

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Vídeo: La Fiscalía de Utah busca la pena de muerte para Tyler Robinson, acusado de asesinar a Charli
Vídeo: La Fiscalía de Utah busca la pena de muerte para Tyler Robinson, acusado de asesinar a Charli

MADRID, 16 Sep. 2025 (Europa Press) Fue asesinado mientras ejercía uno de nuestros derechos estadounidenses más sagrados y preciados, la piedra angular de nuestra república democrática: el libre intercambio de ideas y la búsqueda de la verdad, la comprensión y una unión más perfecta. También es una ofensa contra el Estado y contra la paz", ha dicho.

Gray, en declaraciones a medios, ha indicado que los cargos por manipulación de testigos se deben a que ordenó a su compañero de piso que borrara mensajes de texto y guardara silencio. También ha señalado que fue la madre de Robinson la que le identificó a través de las fotos publicadas por las autoridades y le dijo a las autoridades que su hijo había acusado "a Kirk de propagar odio".

Robinson, de 22 años, comparecerá a las 17.00 horas (hora local, 23.00 hora peninsular española) en una audiencia judicial virtual, que será su primera comparecencia ante el tribunal desde su arresto. Actualmente, se encuentra detenido sin derecho a fianza y se desconoce si cuenta con un abogado.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA:

https://www.europapress.tv/internacional/1009570/1/fiscalia-utah-busca-pena-muerte-tyler-robinson-acusado-asesinar-charlie-kirk

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06

LA NACION
Más leídas
  1. Colapinto y Gasly apuestan a sus buenos recuerdos de Bakú, mientras que Briatore dio una dosis de honestidad brutal
    1

    Colapinto y Gasly aspiran a revivir buenos momentos en Bakú, mientras que Briatore realizó una cruda autocrítica

  2. Cuadernos: quiénes son y cuánto ofrecieron los 48 imputados para evitar el juicio oral
    2

    Cuadernos: quiénes son y cuánto ofrecieron los 48 imputados para evitar el juicio oral

  3. Robert Redford, el Golden Boy que nunca se enamoró de la fama
    3

    Robert Redford, el Golden Boy que nunca se enamoró de la fama

  4. Un ladrón quiso asaltar violentamente una joyería pero dos empleados lograron reducirlo
    4

    Corrientes: un ladrón quiso asaltar violentamente una joyería pero dos empleados lograron reducirlo

Cargando banners ...