Vídeo: La flotilla se acerca a 90 millas de Gaza y supera el umbral en el que Israel bloqueó en junio el 'Madleen'

MADRID, 1 Oct. 2025 (Europa Press) -

La Global Sumud Flotilla, que aglutina a más de 40 barcos con ayuda humanitaria para la Franja de Gaza, ha confirmado que está ya a menos de 90 millas naúticas (unos 160 kilómetros) de distancia del enclave palestino, por lo que habría superado ya el umbral alcanzado en junio por el buque 'Madleen' antes de ser interceptado por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

La organización ha explicado en redes sociales que, pese a "una noche de tácticas de intimidación" por parte del Ejército israelí, los integrantes de la flotilla permanecen "calmados".

"Lejos de disuadirnos, las amenazas sólo han reforzado nuestra determinación para continuar", lo que pasa por "romper el asedio" israelí sobre la Franja y culminar esta "misión de solidaridad no violenta", según consta en un comunicado difundido en redes sociales.

Aunque "todos están a salvo", la Global Sumud Flotilla permanece "vigilante" ante lo que pueda ocurrir en las próximas horas. El Gobierno israelí ha instado este mismo miércoles a los barcos a interrumpir la navegación, haciéndose eco también de mensajes lanzados desde el martes por autoridades españolas, italianas y griegas.

Israel sostiene que tiene derecho a interceptar este tipo de barcos en virtud de una zona de exclusión impuesta frente a la Franja por razones de seguridad, si bien los activistas han recalcado que no puede actuar en aguas internacionales o en aguas que quedarían bajo jurisdicción palestina.

