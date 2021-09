VÍDEO: La Reina vuelve a su facultad de Periodismo para ser nombrada Alumna UCM de Honor

Doña Letizia, muy emocionada, recuerda su paso por las aulas y asegura que aún mantiene la curiosidad de entonces

La Reina Letizia ha recibido visiblemente emocionada su nombramiento como Alumna UCM de Honor en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense, "mi facultad", con motivo del 50 aniversario del centro.

Doña Letizia ha agradecido la distinción, que ha recibido de manos del rector de la UCM, Joaquín Goyache Goñi, y en una breve intervención improvisada ha reconocido la emoción que ha supuesto para ella volver a la que fuera su facultad y por la que han pasado estas cinco décadas 60.000 alumnos.

"Venir cada día durante 5 años en la década de los 90 deja huella, quienes habéis pasado por lo mismo sabéis de qué hablo", ha comentado, recordando su deseo de ser periodista y su felicidad al recibir la carta para informarle de que había sido admitida "después de aprobar la selectividad". "Suena a otro siglo" pero es que ya estamos en otro siglo, ha subrayado.

En la facultad, ha señalado la Reina, "aprendí muchas cosas" entre otras, ha bromeado, "a usar el tipómetro, a contar en cíceros". También se ha acordado de la cafetería del centro, muy popular entre los estudiantes. En definitiva, ha dicho, la licenciatura fue para ella "una gran formación que agradecí mucho" y durante la que tuvo grandes profesores y también compañeros.

Doña Letizia ha aprovechado para contar una anécdota de su paso por la universidad. Según ha relatado, durante una clase "con un catedrático de aquellos brillantes" en un momento dado este se dirigió a ella para decirle: "Ortiz, no sé qué va a ser de su vida pero a pesada no tiene rival", por las preguntas y la curiosidad que mostraba. "Lo de la curiosidad no se quita", ha reconocido, "pero ya no cuento las respuestas que me dan".

"Gracias por reunirnos para recordar lo que vivimos y lo que aprendimos en esta facultad", ha agradecido, defendiendo que "50 años es una bonita cifra para seguir intentando hacer las cosa bien en el lugar que a cada uno nos corresponda".

A su llegada, Doña Letizia se ha acercado a saludar un grupo de jóvenes que la ha recibido al grito de "viva la Reina" y que le ha cantado el cumpleaños feliz. La Reina cumple este miércoles 48 años.

Durante el acto también se ha reconocido como Alumni UCM Ilustres a la periodista Pepa Bueno; el periodista Alex Grijelmo; el cineasta Fernando León de Aranoa; José Antonio Llorente, periodista y fundador de Llorente y Cuenta; la publicista Mónica Moro; el también publicista Fernando Rodríguez Varona y el periodista Vicente Vallés, y ha contado con la presencia del ministro de Universidades, Manuel Castells.

