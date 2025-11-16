VÍDEO: Maduro llama a una "vigilia permanente" para defender Venezuela en medio de la escalada de tensión con EEUU

MADRID, 16 de noviembre de 2025 (Europa Press).

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado este viernes que ya ha determinado cuáles serán los siguientes movimientos de su Gobierno en relación a Venezuela y al tráfico de drogas en el Caribe, asegurando que se han llevado a cabo "progresos" de los que no puede desvelar más detalles por el momento.

La amenaza militar ha ido incrementándose en los últimos meses en aguas cercanas a Venezuela con el despliegue de buques como el portaaviones 'USS Gerald R. Ford' o los constantes ataques a embarcaciones en el mar Caribe que supuestamente transportan droga y que ya han dejado más de 70 muertos.

Naciones Unidas, además de los gobiernos de Venezuela y Colombia, han denunciado estas prácticas como asesinatos extrajudiciales y han apuntado que las víctimas serían principalmente pescadores.

"BAJEN LAS ARMAS, NO ATAQUEN A SU PUEBLO"

La opositora María Corina Machado ha pedido a los funcionarios del Estado venezolano que "bajen las armas" cuando "llegue la hora precisa", en un mensaje dirigido a que los empleados públicos desobedezcan a las autoridades venezolanas y se insubordinen ante "esta barbarie".

"Los que obedecen órdenes infames, arruinando la vida de sus propios hermanos. Se sienten culpables, no pueden mirar a los ojos, ni a sus hijos, ni a sus madres", ha indicado la reciente ganadora del Nobel de la Paz.

Igualmente, ha pedido que sean "un orgullo y no una vergüenza para (su) familia". "Este día que se acerca, únete a nosotros. Venezuela y tus hermanos te esperamos", ha declarado.

