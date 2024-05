VÍDEO: Montero exige al Gobierno que muestre con Israel la misma firmeza que con Milei y rompa relaciones diplomáticas

Advierte al Ejecutivo que a los reaccionarios no se les frena con "titulares" sino con avance valiente en derechos

20 May. 2024

La candidata de Podemos a las elecciones europeas, Irene Montero, ha reclamado al Gobierno que "muestre la misma firmeza diplomática" desplegada contra el presidente argentino, Javier Milei, en el caso de Israel, dado que es una obligación "moral" y "política" romper relaciones de inmediato con ese país por su "genocidio" en Gaza.

También ha lanzado al Ejecutivo, después de la llamada a consultas del embajador en Argentina y no descartar la ruptura de relaciones, que a los "reaccionarios" como Milei "no se les para con titulares" o "grandes anuncios que luego no se concretan en nada", sino que se les para avanzando en derechos con "valentía".

Así lo ha desgranado en el marco de la presentación de las principales líneas del programa de Podemos, en coalición con Alianza Verde, para los comicios del 9J, para tildar también de "vergonzoso" que buena parte del empresariado español se reúna con el mandatario argentino, sobre todo tras su ataque al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

"Yo honestamente creo que si España ha mostrado su fuerza diplomática con Milei, tiene la obligación política y moral de mostrar esa misma firmeza con Israel. Estamos hablando de un genocidio (...) Israel está asesinando planificadamente a la población palestina. Por tanto, si España es capaz de mostrar su fuerza diplomática y llamar a consultas a la embajadora de Argentina, tiene la obligación de romper relaciones diplomáticas con Israel", ha zanjado.

Por otro lado, Montero ha enfatizado que Milei no es un presidente sino "un gerente de los multimillonarios" y de las corporaciones multinacionales, por lo que recrimina que parte de los empresarios y la patronal española se reúna con un personaje "tan siniestro y tan violento", que no cree "en democracia ni en el Estado de Derecho".

"Ninguna de las empresas que ha acudido a esa cita con Milei puede después ponerse un lazo morado o puede ponerse una bandera LGTBI cuando este país celebra el avance en derechos, las luchas feministas, las luchas LGTBI (...) Porque ayer le lavaron la cara a un personaje que defiende justo lo contrario, que defiende que nada es un derecho y que todo puede ser un negocio", ha denunciado Montero.

