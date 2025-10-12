VIDEO: Moreno asiste a los actos de la Fiesta Nacional y agradece a las Fuerzas Armadas su "compromiso y labor"

MADRID/SEVILLA, 12 Oct. 2025 (Europa Press), ha asistido este domingo, 12 de octubre, a los actos del Día de la Fiesta Nacional de España que los reyes Felipe VI y Doña Letizia han presidido en Madrid. Con ocasión de esta celebración, el presidente de la Junta ha dedicado desde su cuenta en la red social 'X' un mensaje a las Fuerzas Armadas, a las que, en representación de Andalucía, ha agradecido su "ayuda, compromiso y abnegada labor". "Nuestras Fuerzas Armadas son un orgullo para España. Siempre están en primera línea cuando más se les necesita", ha manifestado en esa línea el presidente andaluz, quien ha expresado su "respeto y honor" hacia dicho colectivo. Además, Juanma Moreno ha compartido este domingo por la misma red social otro mensaje de felicitación por el día de la Fiesta Nacional, acompañado de un vídeo de alrededor de medio minuto de duración, en el que ha reivindicado "la España serena que se entiende, la que construye un futuro mejor con el empuje de todos", y ha incidido en que "las mejores cosas las hemos logrado juntos". IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/politica/1017288/1/moreno-asiste-actos-fie sta-nacional-madrid-agradece-fuerzas-armadas TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06