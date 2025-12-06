VÍDEO: Países árabes y asiáticos critican la intención de Israel de reabrir el paso de Rafá solo como salida

MADRID, 6 de diciembre de 2025 (Europa Press) destinada a imponer el desplazamiento o el traslado forzoso" de la población palestina y ha garantizado "una postura árabe, islámica e internacional unificada que rechaza cualquier vulneración de sus derechos inalienables".

"El Estado de Palestina expresa su profundo agradecimiento por las sinceras posturas árabes e islámicas que rechazan los intentos de desplazar al pueblo palestino de la Franja de Gaza. Este apoyo constituye una protección política y jurídica contra las políticas israelíes destinadas a crear una realidad ilegal de desplazamiento forzado", ha insistido el Exteriores en un comunicado en el que ha aprovechado también para reiterar "la importancia de establecer un alto el fuego completo y sostenible" como primer e ineludible paso hacia la paz y la estabilidad regionales.

"En conclusión, el Ministerio afirma que la protección del pueblo palestino y sus derechos inalienables, en primer lugar su derecho a la autodeterminación y al establecimiento de su Estado independiente dentro de las fronteras del 4 de junio de 1967, con Jerusalén Oriental como su capital, sigue siendo una prioridad nacional firme e innegociable. Asimismo, considera la unidad de las posturas árabe e islámica un pilar fundamental para hacer frente a cualquier intento de liquidar la causa palestina o socavar sus principios establecidos", concluye la nota del Ejecutivo palestino.

El escrito ha sido publicado después de que el Ejecutivo israelí informara este miércoles de que reabrirían "durante los próximos días" el cruce fronterizo de Rafá, "exclusivamente" en dirección de salida, si bien El Cairo ha negado la existencia de un acuerdo en este sentido.

De acuerdo con las autoridades hebreas, esta reapertura se llevaría a cabo siguiendo "un mecanismo similar al utilizado el pasado mes de enero", cuando la UE también supervisó la misión en un intento de aportar estabilidad y respaldo al alto el fuego acordado entonces entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). Sin embargo, no han trascendido detalles sobre la fecha exacta ni sobre la posibilidad de que aquellos que abandonen la Franja puedan volver por la misma vía en caso de que quieran hacerlo.

El Servicio de Información Estatal egipcio aclaraba poco después que "si hubiera un acuerdo para abrir el paso, el movimiento tendría lugar en las dos direcciones, tanto para entrar como para salir de la Franja". En este sentido, recalcaba además que este extremo sobre el desplazamiento en ambos sentidos "está contemplado en el plan presentado por Trump".

Israel y Hamás acordaron en octubre aplicar la primera fase de la propuesta para el futuro de la Franja, sobre la que no han trascendido muchos detalles.

