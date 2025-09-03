VIDEO: Robles insta a que las "disputas" entre Trump y Venezuela se resuelvan "por otras vías y nunca con violencia"
Soria, 3 Sep. 2025 (Europa Press) -
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha instado a que las "disputas" entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Venezuela se resuelvan "por otras vías y nunca con violencia". La titular de la cartera de Defensa se ha referido así al "ataque" de Estados Unidos a la flota venezolana en aguas internacionales, tras las preguntas de los periodistas durante la presentación en Soria del Centro de Capacidades Tecnológicas Avanzadas, Numant-IA.
"No tengo los detalles, pero creo que en el mundo actual en el que vivimos los conflictos se tienen que resolver de una manera pacífica y por tanto los ataques deben ser rechazados", ha manifestado. Así, ha mostrado su rechazo a "lo que está ocurriendo en Ucrania o lo que está ocurriendo en Gaza".
"Entendemos que las disputas que puede haber entre el presidente Trump y el régimen de Venezuela tendrán que resolverse por otras vías, en ningún caso el escenario de la violencia es la solución a nada", ha concluido la ministra.
