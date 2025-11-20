Video ruso muestra a soldados caminando libremente por las ruinas de la ciudad ucraniana de Pokrovsk

MOSCÚ, 20 nov (Reuters) - El Ministerio de Defensa ruso publicó el jueves un video en el que se ve a sus soldados moviéndose libremente por el sur de la ciudad ucraniana de Pokrovsk, patrullando calles desiertas flanqueadas por bloques de apartamentos carbonizados.

Rusia lleva más de un año amenazando Pokrovsk, usando un movimiento de pinza para intentar cercarla y amenazar las líneas de suministro. Los mapas rusos muestran ahora la ciudad bajo control ruso y las tropas ucranianas cercadas en la vecina Myrnohrad.

Los mapas ucranianos muestran Pokrovsk como una zona gris que no está bajo el control de ningún bando y Myrnohrad no totalmente rodeada.

Moscú afirma que la toma de Pokrovsk, apodada "la puerta de Donetsk" por los medios de comunicación rusos, le daría una plataforma para avanzar rumbo al norte, hacia las dos mayores ciudades que quedan bajo control ucraniano en la región de Donetsk: Kramatorsk y Sloviansk.

En el video, que Reuters ha podido comprobar que fue grabado en el sur de Pokrovsk, se ve a soldados rusos caminando sin obstáculos por calles vacías, uno de ellos empujando una camilla con ruedas. En las imágenes no se ve que sufran ningún ataque.

Ventanas y puertas cuelgan destrozadas de edificios ennegrecidos y medio derruidos. Las ramas de los abedules plateados están desgarradas por las bombas. Incluso las señales de los pasos de peatones están maltrechas y dobladas. No se ve a ningún civil.

Ni Rusia ni Ucrania dan cifras de víctimas de la guerra, pero Estados Unidos calcula que hasta ahora han muerto o resultado heridos 1,2 millones de hombres, lo que lo convierte en el conflicto más mortífero de Europa desde la Segunda Guerra Mundial. (Reporte de Guy Faulconbridge, edición en español de Javier López de Lérida)