VÍDEO: Sánchez insiste en pedir una disculpa a Milei y avisa de una respuesta "a la altura de la dignidad" de España

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a pedir una disculpa pública al presidente de Argentina, Javier Milei, después de que llamase "corrupta" a su mujer, Begoña Gómez, y ha avisado de que si no se produce, la respuesta de España estará "a la altura de la dignidad de la democracia española y a los lazos de hermandad" que unen a ambos países.

Además, sostiene que Milei no estuvo "a la altura" con sus declaraciones y ha querido separar sus palabras del pueblo argentino, según ha indicado este lunes en el foro económico CREO, organizado por Cinco Días.

"Soy plenamente consciente de que quien ayer habló no lo hizo en nombre del gran pueblo argentino. En cambio lo que vivimos ayer en Madrid si habla del riesgo que representa esta internacional ultraderechista", ha indicado a continuación.

Sánchez ha hecho estas declaraciones al día siguiente de que Milei, llamase "corrupta" a su esposa en un acto organizado por Vox en Madrid en el que también cargó contra la ideología socialista que solo conduce "a la esclavitud o la muerte", según lanzó.

Las palabras de Milei provocaron la reacción inmediata del Gobierno de Sánchez, que en la misma tarde del domingo convocó a consultas 'sine die' a su embajador en Buenos Aires, según anunció el ministro de Exteriores, José Manuel Albares en una comparecencia covocada de forma urgente en La Moncloa.

Además, Albares ha convocado este lunes al embajador argentino en Madrid para exigirle disculpas públicas y no ha descartado medidas adicionales si esas excusas no se producen, por lo que considera un ataque y una injerencia en la política interna española.

No obstante el Gobierno argentino ha dejado claro que no pedirá disculpas porque, según señaló el ministro de Exteriores, Guillermo Francos, Milei no mencionó a ningún integrante del Gobierno español y además los primeros insultos llegaron por parte del mismo. En ese sentido hacía referencia a las recientes palabras del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que acusó a Milei de "consumir sustancias".

Imágenes disponibles en europa press televisión

Url de descarga:

https://www.europapress.tv/politica/872879/1/sanchez-insiste-pedir-disculpa-milei-dice-no-estado-altura

Teléfono de contacto 91 345 44 06

Europa Press