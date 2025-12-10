VÍDEO: Trump anuncia la incautación de un petrolero frente a las costas de Venezuela

MADRID, 10 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este miércoles la incautación de un petrolero frente a las costas de Venezuela, en el marco de las tensiones entre Washington y Caracas, especialmente desde que las autoridades estadounidenses comenzaron a bombardear supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico.

"Como probablemente saben, acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, uno grande, muy grande. De hecho, el más grande jamás incautado", ha dicho, sin dar más declaraciones al respecto más que ha sido "un día interesante".

La confirmación de Trump llega apenas un día después de que advirtiera a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, de que tiene "los días contados", reiterando que los ataques contra supuestos narcotraficantes en aguas de la región "pronto" se llevarán a cabo también por tierra.

