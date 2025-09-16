VIDEO: Trump apunta a un tercer ataque de EEUU contra una embarcación venezolana en el Caribe

MADRID, 16 Sep. 2025 (Europa Press) por "utilizar a los rehenes".

"Están utilizándolos como escudos humanos y, si hacen esto, tendrán un grave problema", ha sostenido.

"Lo pagarán con el infierno", ha añadido.

Por otro lado, se ha referido también a la guerra de Ucrania con un mensaje hacia su par ucraniano, Volodimir Zelenski, a quien ha instado a cerrar un acuerdo para poner fin al conflicto.

"Va a tener que ponerse en marcha y llegar a un acuerdo", ha dicho al salir de la Casa Blanca rumbo a Reino Unido.

Del mismo modo, ha dicho también que "Europa tiene que dejar de comprar petróleo a Rusia" y ha insistido en que "se logró mucho" en su reciente cumbre en Alaska con el presidente ruso, Vladimir Putin, sin descartar una posible reunión a tres.

"Parece que tengo que sentarme en la misma habitación con ellos, porque no pueden estar juntos.

Hay un gran odio ahí", ha afirmado el inquilino de la Casa Blanca.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA:

https://www.europapress.tv/internacional/1009507/1/trump-apunta-terce r-ataque-eeuu-contra-embarcacion-venezolana-caribe

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06