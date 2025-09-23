VIDEO: Trump dice que Ucrania "está en condiciones" de ganar la guerra contra Rusia y recuperar el territorio ocupado
MADRID, 23 Sep. 2025 (Europa Press) las fronteras originales desde donde comenzó esta guerra es una opción viable. ¿Por qué no? Rusia lleva tres años y medio luchando sin rumbo en una guerra que una auténtica potencia militar debería haber ganado en menos de una semana", ha afirmado en un mensaje publicado en Truth Social.
Trump ha vuelto a incidir en los "problemas económicos" de Rusia, asegurando que queda poco para que la población se dé cuenta "de la verdadera naturaleza de esta guerra". "Ucrania podría recuperar su país en su forma original y, quién sabe, quizás ir incluso más allá", ha aseverado, agregando que "es el momento" de que Kiev actúe.
El radical cambio de postura se produce tras una reunión con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, celebrada en los márgenes de la Asamblea General de la ONU en la que el mandatario le habría informado de las últimas novedades en el frente.
