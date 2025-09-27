VIDEO: Trump informa de "intensas negociaciones" con países de Oriente Próximo para un acuerdo de paz en Gaza
VIDEO: Trump informa de "intensas negociaciones" con países de Oriente Próximo para un acuerdo de pa
- 1 minuto de lectura'
Madrid, 27 Sep. 2025 (Europa Press) como Israel, "incluido el primer ministro Bibi Netanyahu", han sido avisados de estas reuniones. "¡Debemos recuperar a los rehenes y lograr una paz duradera!", ha concluido el mensaje del presidente de Estados Unidos. Tras el encuentro con Trump en la Casa Blanca, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, habló de "entendimiento" entre ambos en lo referente al alto el fuego en la Franja de Gaza. "Ambos estamos a favor de detener cuanto antes el derramamiento de sangre", declaró Erdogan a los periodistas. IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/internacional/1012789/1/trump-informa-inte nsas-negociaciones-paises-oriente-proximo-acuerdo-paz TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06
Otras noticias de Donald Trump
- 1
Horario de los Pumas vs. Sudáfrica, por el Rugby Championship 2025
- 2
De cuánto es la jubilación máxima en octubre de 2025
- 3
“Aumentará un 327% en dos años”: la nueva herramienta de inteligencia artificial que promete revolucionar el trabajo
- 4
Caso $LIBRA: la Justicia ordenó descongelar más de US$300.000 en criptoactivos y trabar un nuevo embargo en pesos