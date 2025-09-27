VIDEO: Trump informa de "intensas negociaciones" con países de Oriente Próximo para un acuerdo de paz en Gaza

Madrid, 27 Sep. 2025 (Europa Press) como Israel, "incluido el primer ministro Bibi Netanyahu", han sido avisados de estas reuniones. "¡Debemos recuperar a los rehenes y lograr una paz duradera!", ha concluido el mensaje del presidente de Estados Unidos. Tras el encuentro con Trump en la Casa Blanca, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, habló de "entendimiento" entre ambos en lo referente al alto el fuego en la Franja de Gaza. "Ambos estamos a favor de detener cuanto antes el derramamiento de sangre", declaró Erdogan a los periodistas. IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/internacional/1012789/1/trump-informa-inte nsas-negociaciones-paises-oriente-proximo-acuerdo-paz TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06