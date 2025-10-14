Vídeo: Trump, tras cumbre en Sharm el Sheij, sobre Palestina: "no estamos hablando de un solo Estado o de dos"

MADRID, 14 Oct. 2025 (Europa Press) muy bueno. Creo que es un día importante, porque nadie pensaba que esto fuera posible", ha agregado el mandatario estadounidense. Horas antes, Trump ha reivindicado que "la guerra de Gaza ha terminado", un hito que según sus propias palabras ha abierto la puerta a la "paz en Oriente Próximo", al término de una cumbre que ha contado con la presencia de una veintena de líderes mundiales, incluido el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, no así la del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Durante la ceremonia, los dirigentes de los cuatro países garantes del alto el fuego en el enclave palestino --Estados Unidos, Qatar, Egipto y Turquía-- han firmado una declaración difundida posteriormente por la Casa Blanca en la que contempla la protección de los Derechos Humanos "tanto de palestinos como de israelíes" si bien elude el establecimiento de un Estado independiente para los primeros. IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/internacional/1017638/1/trump-elude-posici onarse-estado-palestino-hablamos-reconstruir-gaza TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06