Vídeo: Trump y Von der Leyen coinciden en que el acuerdo está "al 50 a 50" antes de su crucial reunión en Escocia

MADRID, 27 Jul. 2025 (Europa Press) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, han coincidido en que las posibilidades para la firma de su acuerdo comercial están ahora mismo "al 50 a 50" a punto como están de reunirse en la localidad escocesa de Turnberry a pocos días de que expire el ultimátum del 1 de agosto dado por el mandatario norteamericano. "Lo sabremos dentro de una hora", ha manifestado Trump, acompañado de la presidenta de la Comisión Europea, en una breve rueda conjunta ante los medios antes de sentarse a negociar. El presidente estadounidense, como lleva haciendo desde hace meses, ha insistido en que lo más importante para él es conseguir un acuerdo "justo" al entender que su país se encuentra en desventaja comercial. En este sentido, el presidente estadounidense no contempla que, incluso en el caso de alcanzar un acuerdo, los aranceles comerciales de la Unión Europea vayan a ser inferiores al 15%, algo con lo que ya contaban las autoridades de Bruselas. Asimismo, el presidente estadounidense ha avanzado que los productos farmacéuticos no serían parte de un marco comercial porque "tenemos que fabricarlos en Estados Unidos". "Quedan tres o cuatro puntos conflictivos. Prefiero no entrar en ellos. Los discutiremos. Pero creo que el principal escollo es la justicia", ha explicado antes de opinar que su país ha atravesado "momentos muy difíciles" con Europea en materia comercial. "Y me gustaría que se resolvieran", ha apostillado. "Estados Unidos tiene un déficit y debemos reequilibrarlo. Tenemos una excelente relación comercial. Es un volumen enorme de comercio conjunto. Así que tenemos que hacerlo más sostenible", ha indicado. Von der Leyen, por su parte, también ha coincidido sobre las perspectivas de la firma pero ha destacado la extraordinaria importancia que comportaría la firma entre Estados Unidos y la UE, "las dos economías más grandes del mundo". "Y si nos fijamos en nuestros mercados, es un mercado enorme: 800 millones de personas, incluyendo Estados Unidos y la Unión Europea", ha añadido. "Tengo muchas ganas de iniciar estas conversaciones. Nuestro personal ya ha hecho parte del trabajo pesado, pero ahora nos toca a nosotros. Usted (Trump) es conocido por su firmeza en la negociación y por su capacidad para llegar a acuerdos. Si tenemos éxito, sería el acuerdo comercial más grande que hayamos cerrado jamás", ha apostillado.